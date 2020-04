Miss France 2021 annulé ? Sylvie Tellier répond

Depuis le début de l'épidémie, de nombreux événements sont bousculés. En effet, les Français sont confinés ce qui bouscule évidemment la vie quotidienne. Et certains domaines comme la culture sont particulièrement mis à mal. Les festivals sont annulés un par un, les compétitions sportives telles que Roland-Garros ou les Jeux olympiques sont reportées. La télévision, également, voit son programme bousculé. L'Eurovision par exemple n'aura pas lieu cette année.

Et ce mardi 21 avril, le doute plane autour du concours Miss France. Le règne de Clémence Botino sera-t-il prolongé ? Dans les colonnes du Parisien, Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France répond : "Toutes nos élections locales sont remises en cause, il a fallu vite se remonter les manches, trouver des nouveaux moyens pour continuer à avancer coûte que coûte".

"elle se fera"

Sylvie Tellier, qui a perdu un membre du comité, ajoute ensuite que les candidatures en ligne sont acceptées cette année. Pour cela, il faut envoyer une vidéo de trois minutes "Une pour se présenter face caméra comme un CV, une dans laquelle elles défilent dans leur jardin ou leur salon, et une dans laquelle elles doivent montrer un de leurs talents".

"C'est un nouveau mode de sélection pensé pour les jeunes filles d'aujourd'hui que j'aime qualifier de génération Instagram, souvent très aguerrie aux outils numériques. Bref nous lançons la sélection 2.0 des Miss !" Elle tient cependant à rassurer les fidèles du concours et pour elle, il est impensable que Miss France 2021 n'ait pas lieu. "Il n'est absolument pas question que l'élection n'ait pas lieu. Même si elle se fait dans des conditions particulières, elle se fera. D'autant que cela tombe l'année du centenaire de l'élection ! "

Par J.F.