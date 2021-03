Miss France 2021: April Benayoum s'exprime sur les insultes racistes

April Benayoum ne s’attendait pas à recevoir tant de haine quand elle a participé au concours de Miss France. Victime de racisme et d’antisémitisme sur les réseaux sociaux alors même que l’élection de déroulait au Puy du Fou, la première Dauphine d’Amandine Petit a confié à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP : « On ne s’attend pas à voir ce genre de commentaires. Je l’ai appris le lendemain par des amis qui m’ont envoyé les messages. Ca a été dur, cela m’a blessée. » Elle rajoute avoir reçu « énormément de soutien » et se dit « prête à en parler » aujourd’hui. Quand Cyril Hanouna lui demande si cela aurait joué dans l’élection, la miss déclare : « On ne le saura jamais. Je ne pense pas car sinon je ne serais pas allée si loin dans l’aventure. »

Une procédure civile

Maître Veil, l’avocat d’April Benayoum, déclare avoir choisi « la voie civile ». Il précise : « J’ai conseillé à April de ne pas faire une procédure pénale qui va durer des années. J’ai recommandé une procédure civile contre Twitter directement. Je veux essayer de récupérer l’argent gagné par Twitter pour April. Nous demandons le remboursement du préjudice. ». Miss Provence termine sur une note positive, et confie être « passée à autre chose. Il ne faut pas rester dans cet état d’esprit. On a plein de propositions avec Miss France. Je fais du mannequinat et de l’influence. » Pour finir, maître Veil a précisé que Marlène Schiappa a saisi le Parquet et qu’il « y aura une procédure pénale qui se poursuivra contre ceux qui ont utilisé des insultes absolument insupportables. »

Par Sarah Chelly