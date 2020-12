Miss France 2021 : ce qui va changer pour l'élection de la grande gagnante

C'est une édition pour le moins attendue ! En effet, ce samedi 19 décembre, TF1 diffusera son grand rendez-vous annuel, à savoir le concours Miss France. Et ce dernier risque d'avoir une saveur très particulière. Il se passera au Puy du Fou et évidemment en comité réduit. Avec la crise sanitaire du coronavirus, le public est bien entendu proscrit pour cette année. Et cette décision attriste beaucoup Sylvie Tellier et les membres du comité Miss France qui souhaitent faire une édition spéciale en bonne et due forme. La saison 2021 marquera le centenaire du concours, de nombreuses surprises sont prévues et la fête s'annonce malgré tout grandiose.

une règle qui risque de tout changer !

Et cette année, l'élection se passera de manière particulière. Depuis douze ans maintenant et l'élection de Malika Ménard, les votes étaient faits uniquement par le public. Cette année, le jury aura également son mot à dire. Composé de neuf anciennes Miss France, ces dernières auront toute l'émission afin de trouver qui intégrera la grande famille des Miss et ainsi, succèdera à Clémence Botino. Ayant déjà vécu l'expérience, il n'y a évidemment pas meilleur jury, et leur vote comptera pour 50% de la note, comme le confiait Sylvie Tellier au Figaro TV : "Cette année, nous avons un jury exceptionnel composé de neuf Miss France, qui ont donc été élues et qui savent exactement ce que le public attend d’une Miss. Elles représentent diverses générations avec aussi bien Muguette Fabris, Miss France 1963, professeur de mathématiques à la retraite, qu’Iris Mittenaere (…) Pour cette élection unique, qui célèbre les cent ans des concours de beauté, ces femmes nous ont semblé parfaitement légitimes pour accompagner les Français jusqu’au bout de l’élection".

Par J.F.