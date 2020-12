Miss France 2021 : Clémence Botino pousse un coup de gueule

Clémence Botino a vécu une année particulière. En raison de la crise du coronavirus et des deux confinements imposés en France pour lutter contre la pandémie, la jeune Guadeloupéenne élue Miss France 2020 n’a pas participé à autant d’événements que ses prédécesseuses. Mais Clémence Botino l’assure, elle n’a pas chômé pour autant ! À quelques heures de l’élection de Miss France 2021, Clémence Botino a accordé une interview au "Parisien" dans laquelle elle revient sur sa drôle d’année en tant que Miss. "Je me suis surprise moi-même. Je peux dormir trois heures et être au top. Sachez-le, c'est possible. Mais j'étais étonnée surtout de mon niveau d'endurance morale. Des fois, on n'a pas envie et il faut y aller quand même et sourire. Miss France, c'est un travail comme un autre avec des avantages et des inconvénients. Il faut faire le job…", explique la jeune femme de 23 ans.

"Arrêtez de dire que j'ai raté mon année"

Et à tous ceux qui assurent n’avoir pas vu Clémence Botino de l’année, elle répond : "Tous ceux qui disent qu'ils ne m'ont pas vue de l'année, n'ont pas cherché à savoir. Il y avait moins d'événements médiatisés, c'est vrai. Mais venez avec moi, vous verrez à quelle heure je me lève et me couche… souvent à trois heures du matin ! En réalité, je n'ai pas arrêté". Avant de conclure : "J’ai donné beaucoup de moi-même pour m'adapter à la situation. J'ai dû trouver d'autres supports pour m'exprimer. Personne ne m'a dit tu fais ça, tu fais ci. (…) Sans ce contexte si particulier de 2020, jamais je n'aurai fait cela. Je n'ai aucun regret. Je le répète une dernière fois : Arrêtez de dire que j'ai raté mon année, vous ne vivez pas avec moi."

Par Matilde A.