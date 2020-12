Miss France 2021 : découvrez les 29 candidates en vidéo !

18, c’est le nombre de jours dont disposent encore les candidates au concours de Miss France 2021 pour se préparer à défiler devant des millions de téléspectateurs. Malgré quelques polémiques et incertitudes pendant des semaines autour de la tenue de l’élection, à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, Sylvie Tellier et ses équipes ont tenu bon. Le 19 septembre prochain, lors d’une cérémonie orchestrée par Jean-Pierre Foucault, les téléspectateurs de TF1 connaîtront le nom de celle qui succédera à Clémence Botino. C’est au Puy-du-Fou que se tiendra l’élection de Miss France 2021.

Pour départager les candidates, Sylvie Tellier a fait appel à un jury 100% féminin, présidé par Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016). La compagne de Diego El Glaoui, qui avait déjà eu la chance de présider le jury en 2017 lors du sacre de Maeva Coucke, sera entourée de Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay-Pernaut (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014).

TF1 dresse le portrait des candidates

Un jury exceptionnel pour une cérémonie pas comme les autres. Et pour cause, Sylvie Tellier et son comité fêteront le centenaire du concours. Pour l’occasion, une trentaine d’anciennes Miss ont été conviées au Puy-du-Fou pour faire la fête. Même Geneviève de Fontenay, ancienne directrice du comité Miss France, y a été invitée. Sans surprise, cette dernière a préféré décliner l’invitation.

En attendant le 19 décembre et afin de départager au mieux les Miss régionales, TF1 vient de dévoiler une vidéo de 43 minutes dans laquelle sont dressés les portraits des 29 candidates. Découvrez cette vidéo en cliquant ici.

Par Matilde A.