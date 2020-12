Miss France 2021 : Découvrez les candidates en maillot de bain (Photos)

L’élection de Miss France 2021 a été assez compliquée à organiser cette année. Face à la crise du coronavirus en France, la date de l’événement a été décalée et le voyage traditionnel à l’étranger a été annulé. Les 29 candidates se sont retrouvées à l’hôtel cinq étoiles Trianon Palace, proche du château de Versailles. Heureusement pour Sylvie Tellier, l’élection de Miss France 2021 aura bien lieu le 19 décembre au Puy-du-Fou : "On a cru qu'on n'allait jamais y arriver mais ça y est, nous y sommes. J'ai passé mon année à tricoter et détricoter l'histoire de Miss France, j'ai failli faire une dépression. On a essayé tous les scénarios possibles, il y a même eu le décalage de dates, mais on y est", a confié Sylvie Tellier à nos confrères du Parisien.

Les photos officielles dévoilées

A moins de trois semaines de l’élection, les candidates à la couronne se préparent. Ainsi ce mardi 1er décembre, les jeunes femmes ont passé le très redouté test de culture générale. En attendant de savoir quelle jeune femme aura réussi à briller, les photos officielles des 29 candidates en maillot de bain ont été dévoilées. Une occasion pour les internautes de choisir sa favorite pour la victoire finale. Ce sera cette année un jury 100% féminin qui devra choisir la future Miss France 202.1 Pour célébrer le centenaire de l’évenement, Sylvie Tellier a fait appel à de nombreuses anciennes Miss France dont notamment Muguette Fabris (Miss France 1963), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014). Et c’est Iris Mittenaere qui a été choisie comme présidente du jury.

Par Alexia Felix