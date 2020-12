Miss France 2021 : Elodie Gossuin rend un bel hommage à Geneviève de Fontenay

Elle l’avait annoncé. Geneviève de Fontenay, ancienne directrice du concours Miss France, n’était pas présente au Puy du Fou où s’est déroulée la cérémonie Miss France 2021 bien qu’invitée. Elle n’a donc pas assisté au sacre d’Amandine Petit, Miss Normandie. La hache de guerre avec la nouvelle direction du comité n’est pas enterrée. Si Elodie Gossuin a tenté de convaincre la dame au chapeau de venir, elle n’y est finalement pas parvenue. Mais celle qui a été élue Miss France 2001 puis Miss Europe 2001 a rendu un bel hommage à celle qui fut sa chaperonne lors de son règne et dont elle est toujours proche.

"Elle a la force de ses convictions"

Elodie Gossuin faisait partie du jury Miss France composé exclusivement d’anciennes reines de beauté et présidé par Iris Mittenaere pour célébrer le centenaire du concours. Lorsque Jean-Pierre Foucault propose de voir des images du couronnement de l’ancienne Miss Picardie, il lui lance : "Notre Geneviève nationale, vous la connaissez bien". La ravissante maman de quatre enfants acquiesce et ajoute : "Et elle nous manque ce soir. On l’embrasse, elle est chez elle et on l’embrasse tendrement". Mais ce n’est pas tout.

Le présentateur relance Elodie Gossuin en évoquant le tempérament de Geneviève de Fontenay. Et l’ancienne reine de beauté rend un bel hommage à celle avec qui elle a passé deux années : "C’est ce qui fait sa force aussi. Elle a la force de ses convictions, de ses valeurs, de ses avis que l’on respecte tous et on sait qu’on lui doit énormément. Et que cette histoire et ce centenaire c’est aussi elle. Son histoire c’est surtout la sienne. On l’embrasse toutes, on lui doit beaucoup, on l’embrasse de tout notre cœur".

Par Valentine V.