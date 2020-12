Miss France 2021 : Geneviève de Fontenay présente ? Elodie Gossuin a tenté de la convaincre

Depuis quelques semaines, Geneviève de Fontenay est sous le feu des projecteurs. Et pour cause, à l’approche du concours de Miss France 2021, la dame au chapeau a livré une guerre par médias interposés à d’anciennes Miss France. Notamment Sylvie Tellier, Miss France 2002 devenue directrice du comité. "J’ai honte du titre de Miss France. Désormais, l’indécence n’a plus aucune limite. Alors que les restaurateurs sont condamnés à la fermeture, les hôtels réduits à faire du room-service pour la restauration... Sylvie Tellier a l’indécence extrême d’inviter les candidates à l’élection Miss France 2020… dans un Palace. Que Sylvie Tellier aille voir un restaurateur au bord du suicide et qu’elle lui explique en quoi l’élection Miss France est vitale !", s’était indignée Geneviève de Fontenay auprès de Jean-Marc Morandini.

Geneviève de Fontenay refuse de participer à Miss France 2021

Alors que le centenaire de l’élection Miss France aura lieu ce samedi soir au Puy du Fou, Geneviève de Fontenay a refusé d’y participer. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé ! Comme le raconte Elodie Gossuin dans une interview accordée à Paris Match, elle a tenté de convaincre Geneviève de Fontenay de s’y rendre. En vain. "Je fais partie du jury et si j’ai accepté, c’est justement pour tout ce que représente cette écharpe de Miss France qui a été la mienne, c’est pour remercier les gens. C’est pour ces raisons que je lui ai dit qu’il était important qu’elle soit là aussi. Les gens l’aiment, pour eux c’est elle la Miss France des Miss France. Et elle aime les gens. Donc en soit, cette raison seule suffit. Mais elle ne l’a pas entendu, car elle a d’autres arguments qui sont les siens", a expliqué Elodie Gossuin, que les téléspectateurs de TF1 retrouveront ce soir en tant que membre du jury de l’élection de Miss France 2021.

Par Matilde A.