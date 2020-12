Miss France 2021 : Geneviève de Fontenay réagit à l’élection d’Amandine Petit

Elle a beau ne plus être directrice du comité Miss France, Geneviève de Fontenay cotinue de faire parler d’elle. Que ce soit pour ses déclarations, sa mésentente avec Sylvie Tellier ou encore ses critiques sur la cérémonie Miss France. L’année 2020 était particulière puisqu’elle célébrait le centenaire du concours de beauté. Pour l’occasion, de nombreuses reines de beauté de 1963 à aujourd’hui ont défilé. Le jury du concours était exclusivement composé de miss et présidé par Iris Mittenaere. Invitée à participer aux festivités, Geneviève de Fontenay a décliné. Mais l’ancienne directrice du comité a publié un communiqué pour faire part de son avis sur la victoire d’Amandine Petit.

Miss Normandie dans ses favorites

Tard dans la soirée du samedi 19 décembre, Amandine Petit a été sacrée Miss France 2021. Une victoire que la jeune femme de 23 ans doit notamment aux votes du public. Le lendemain, Geneviève de Fontenay a félicité Miss Normandie pour son sacre, "C’est une très belle miss qui faisait partie de mes favorites et je lui souhaite une très belle année !" La célèbre dame au chapeau salue le rendu du show : "Cette élection 2021 (…) était une belle élection. Je tiens à souligner le travail remarquable de toutes les équipes et des miss régionales pour proposer un beau spectacle dans une période plus que morose".

Elle salue l’hommage d’Elodie Gossuin

Geneviève de Fontenay lance quand même un tacle aux costumes et à la musique. "Je regrette que les costumes folkloriques n’aient rien de folkloriques, que les musiques américaines priment sur les chansons françaises comme Dalida. Néanmoins, et c’est un progrès sensible, les miss étaient très élégantes dans leur maillot de bain avec la cape". Elle remercie ensuite la société Miss France pour l’hommage qui lui a été rendu et les mots d’Elodie Gossuin qui l’ont touchée.

Par Valentine V.