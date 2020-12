Miss France 2021 : Hugo Clément dévoile une terrible enquête sur le Puy du Fou

C'est une édition extrêmement attendue par le comité Miss France. Et pour cause, l'élection du 19 décembre marquera le centenaire de ce concours désormais emblématique. Pour l'occasion, il a été délocalisé au Puy du Fou. Ce parc à thème est l'un des plus visités dans le monde. Mais les récentes accusations d'Hugo Clément risquent de jeter un froid.

En effet, pour les besoins de son émission "Sur le front", le journaliste engagé dans la protection des animaux a fait des découvertes plutôt déconcertantes. Sur son compte Instagram, il a posté une vidéo qu'il a accompagnée de la légende suivante : "Quatre anciens employés du Puy du Fou accusent le célèbre parc situé en Vendée de nombreuses maltraitances contre des animaux utilisés durant les spectacles et contre des chats."

"des actes de cruauté récurrents qui s'étaleraient sur une dizaine d'années"

Hugo Clément poursuit ensuite : "Ils dénoncent des violences et des actes de cruauté récurrents, qui s'étaleraient sur une dizaine d'années". Mais le journaliste, compagnon d'Alexandra Rosenfeld ne s'arrête pas là. Il énumère ensuite les différentes formes de maltraitantes qu'auraient subi les animaux. "Autruches abattues à la fin de la saison, dromadaires drogués, chats utilisés pour entraîner les rapaces, chevaux tabassés, tirs au pistolet d'Airsoft contre des fauves, daim abattu après s'être échappé d'un enclos, agneau malade placé vivant dans un congélateur, mouton agonisant non euthanasié. Les dromadaires étaient mis sous calmants. On droguait les animaux pour qu'ils soient calmes devant le public".



De lourdes accusations vivement réfutées devant les caméras de "Sur le Front" par Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou : "Cette pratique a duré quatre années et elle s'est arrêtée en 2012. Avec l'ensemble des responsables du Puy-du-Fou, nous avons pris la décision de changer la méthodologie", mais qui n'ont pas suffi à convaincre le journaliste.

Par J.F.