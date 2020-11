Miss France 2021 : Iris Mittenaere choisie comme présidente du jury

Cette année, l’élection de Miss France aura une saveur assez particulière. A cause de la présence du Covid-19 dans le pays, le célèbre concours de beauté a été chamboulé. Si l’événement devrait bien avoir lieu, les candidates au titre ont malheureusement appris que le voyage traditionnel n’aura pas lieu dans les habituelles îles paradisiaques, mais non loin du château de Versailles. Un séjour qui devrait permettre aux 29 Miss Régionales de découvrir le patrimoine français. Et l’élection de Miss France 2021 sera assez exceptionnelle puisqu’elle célèbre également les 100 ans de ce concours. Et pour l’occasion, c’est donc un jury assez particulier qui a été choisi cette année. Selon nos confrères du Parisien, d’anciennes reines de beauté, notamment Linda Harly, Elodie Gossuin ou encore Vaimalama Chaves seront donc présentes. Et une ancienne reine de beauté très connue aurait été choisie pour être la présidente.

Iris Mittenaere de retour dans le concours

Selon nos confrères, ce n’est autre qu’Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers qui aurait été choisie. Une nouvelle consécration pour la jeune femme qui a entamé une carrière en tant qu’animatrice. La jeune femme retrouvera donc une trentaine d’anciennes miss, mais également Sylvie Tellier. Toutefois, toujours selon nos confrères, cette dernière qui n’est autre que la directrice générale du comité Miss France, devrait être moins présente à l’antenne cette année : "La présentation se fera “avec sa participation”. De son côté, Jean-Pierre Foucault sera bien présent comme tous les ans pour présenter l’événement. Rendez-vous le 19 décembre prochain pour suivre le concours Miss France 2021 qui aura lieu cette année au Puy du Fou.

