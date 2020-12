Miss France 2021 : Iris Mittenaere met en garde Amandine Petit

Le 19 décembre dernier, Amandine Petit a été élue Miss France 2021 au terme d’une cérémonie au Puy-du-Fou. Et depuis son couronnement, la jeune femme ne cesse d’être au coeur d’une question : est-elle en couple ? Alors qu’elle a finalement révélé qu’elle n’est plus un coeur à prendre, les internautes souhaitent désormais en savoir plus sur son compagnon Julien Georges. Toutefois, Amandine Petit a décidé de briser la malédiction qui plane sur les Miss France qui voudrait que les couples se brisent pendant cette année de règne. Malheureusement pour la jeune femme, Iris Mittenaere a tenu à la mettre en garde, puisque l’ancienne reine de beauté a elle même été victime de cette malédiction lors de son règne en 2016 : "Franchement, c’est compliqué d’être en couple cette année-là", a confié Iris Mittenaere à Paris Match.

"Miss France n’est pas une année facile pour être en couple"

Iris Mittenaere explique : "Parce que c’est une année pleine de chamboulements, on ne sait plus trop où on en est. C’est une année magique et difficile. C’est un gros choc. On ne sait plus trop qui on est, même. On ne nous appelle plus par notre prénom, mais Miss France. C’est un peu bizarre. On nous dit d’être une demoiselle parfaite, et on se perd facilement. Donc c’est compliqué de savoir même ce qu’on veut, et de donner de la place à quelqu’un dans notre vie. Donc je pense que la vie de Miss France n’est pas une année facile pour être en couple. On peut faire des rencontres, mais je ne crois pas que ça marche. Je suis peut-être fataliste. Miss France, ce n’est pas une année où l’on peut rencontrer l’homme de sa vie ! Quand on est Miss France, les gens sont plus attirés par ce que représente l’écharpe que par nous-mêmes. Et heureusement finalement qu’on ne trouve pas l’amour grâce au titre, ça serait triste. C’est l’inverse. C’est beaucoup plus difficile de trouver quelqu’un qui nous aime pour ce qu’on est, parce que les gens sont intéressés par la lumière. Trouver des gens sincères dans tout ça, c’est le plus dur. Et les gens avec qui potentiellement ça pourrait marcher ont peur ou sont impressionnés".

