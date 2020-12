Miss France 2021 : La liste des cadeaux offerts aux candidates

Malgré la crise sanitaire qui touche la France depuis près d’un an, la cérémonie de Miss France 2021 aura bien lieu ce samedi 19 décembre. Et si les candidates n’auront pas de public cette année pour les soutenir, elles pourront se consoler avec d’incroyables cadeaux. Car si la jeune femme qui prendra la relève de Clémence Botino sera la plus gâtée avec sa couronne, un salaire fixe pendant un an, une voiture électrique ou encore un luxueux appartement dans le centre de Paris, les candidates régionales recevront tout de même d’impressionnants cadeaux. Les dauphines de la grande gagnante recevront ainsi un an de soins du regard chez Jolicils, un iPhone 11 Pro et une paire d’AirPods.

"C’est le jeu tout simplement"

Pour toutes les autres candidates, de nombreux cadeaux seront également offerts puisqu’elles auront droit à des montres, un iPad, des vêtements, des produits capillaires, un kit de voyage, des maillots de bain ou encore des lunettes de soleil. Si la longue liste de cadeaux risque de faire grincer des dents, Delphine Wespiser, ancienne Miss France, avait expliqué ce choix sur le plateau de TPMP : "C'est le jeu, tout simplement. dans les émissions où il y a des gains d'argent, on ne va pas dire : 'on est en Covid ou on en est en post-Covid, on va tout diviser par dix', c'est la même chose. Faut aussi faire rêver les gens. C'est un boulot de dingue d'êtreMiss France".

Par Alexia Felix