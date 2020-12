Miss France 2021 : La raison de l’absence de Marine Lorphelin

Elle était l’une des grandes absentes de la cérémonie Miss France 2021 qui s’est déroulée samedi 19 décembre sur la scène du Puy du Fou. Marine Lorphelin n’a donc pas assisté au sacre d’Amandine Petit, Miss Normandie. Pourtant, sa petite sœur, Lou-Anne, concourrait au titre de Miss Bourgogne et s’est même hissée jusqu’en finale. Pourquoi Marine Lorphelin était-elle absente ? L’ancienne Miss France 2013 a expliqué dans une vidéo Instagram de quatre minutes la raison de son absente au centenaire du concours de beauté.

Des retrouvailles tant attendues

C’est pour retrouver son cher et tendre que la ravissante jeune femme n’a pu assister à la cérémonie. Elle prend la parole dans une chambre d’hôtel "à l’autre bout du monde" car elle se trouve en Nouvelle Calédonie où vit son amoureux dont elle est séparée depuis de longs mois en raison de la crise sanitaire. Si elle est "hyper contente" à l’idée de retrouver son compagnon et futur mari Christophe, Marine Lorphelin doit cependant respecter une quatorzaine obligatoire pendant deux semaines avant les retrouvailles tant attendues.

Un billet non échangeable

"C’est très compliqué de pouvoir accéder à la Nouvelle Calédonie, (…) c’est soumis à des demandes sur dossier. J’ai fait une demande et je n’ai pas eu le choix des billets de mon départ. Je suis partie le 17 décembre pour la Nouvelle Calédonie en sachant qu’initialement l’élection de Miss France était prévue le 12 décembre" raconte Marine Lorphelin. Elle explique ensuite qu’elle se réjouissait à l’idée de soutenir sa sœur et de participer au centenaire. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, l’élection a été repoussée au 19 décembre et le billet d’avion n’était pas échangeable.

Par Valentine V.