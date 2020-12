Miss France 2021 - Lara Lourenço : pourquoi elle fait de l'endométriose son combat

TF1 diffuse ce samedi 19 décembre une grande soirée avec la diffusion du centenaire de Miss France qui, pour la première fois, est organisée au Puy du Fou. Les téléspectateurs s'apprêtent à faire connaissance avec 29 candidates, dont celle de Lara Lourenço. À seulement 19 ans, elle est étudiante en BTS commerce international. À TV Mag, elle s'est confiée sur sa double culture. "Mes parents se sont mariés en France et ont été mutés au Portugal pour leur travail. Je suis née là-bas et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 7 ans. À la maison, nous parlions français et je regardais la télévision française. J'étais scolarisée dans une école internationale, donc je vivais avec des Portugais de différentes origines", a-t-elle raconté.

Sur sa page Instagram, Lara Lourenço a partagé son ressenti à quelques heures du show Miss France. "Cette semaine a été particulière, entre la présélection, les répétitions et la découverte de la scène, le stress commence à monter certes, mais je vais l'effacer pour laisser place à ma spontanéité et ma bonne humeur ! J'ai tellement hâte de partager avec vous ce magnifique show ! Sachez que tout se passe très bien, rien de mieux qu'une bonne ambiance pour clôturer cette aventure, je suis si heureuse de pouvoir partager chaque moment avec des filles si différents les unes des autres, mais toutes si belles et attachantes", a-t-elle posté.

"On peut vaincre une maladie"

Toujours à TV Mag, Lara Lourenço a expliqué être engagée contre l'endométriose, une maladie qui touche l'un des membres de sa famille. En effet, sa maman en est atteinte. "Elle n'a jamais baissé les bras malgré plusieurs rechutes. J'ai toujours été là pour elle et j'ai envie de véhiculer le même message : quand on y croit, quand on est forte, quand on a envie de réussir, on peut vaincre une maladie. Le positif attire le positif. J'ai envie de soutenir celles qui ont cette maladie ainsi que leurs proches. Leur donner la force et l'énergie pour y croire et avancer", a-t-elle confié.

À noter que la semaine dernière, Lara Lourenço a fêté son 19e anniversaire. Sur Instagram, elle a tenu à remercier toutes les personnes qui ont eu une pensée pour elle. "Je tiens à vous remercier de m’avoir permis d’accéder au plus beau des cadeaux, je rencontre des personnes formidables, je fais le plein de souvenirs qui resterons marqués à jamais. Vous m’avez offert l’aventure d’une vie. Je tiens également à vous remercier pour tous vos messages, et remercier notre belle promo de contribuer à ce que cette journée soit aussi unique", a-t-elle dit.

