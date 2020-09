Miss France 2021 - Lara Lourenço : Qui est la nouvelle Miss Île de France ?

A quelques mois de la prochaine élection de Miss France, la toute nouvelle miss Ile-de-France a finalement été désignée ce samedi 19 septembre lors d’un show à Dammarie-les-Lys. Et c’est Lara Lourenço qui a été élue Miss Ile de France 2020 : "Je ne m'y attendais vraiment pas. Ma mère m'a inscrite sans me le dire et m'en a parlé quand elle a reçu un mail m'invitant aux sélections", a confié la jeune femme représentant le Val-de-Marne au Parisien. Après deux castings réussis, elle s’est finalement prise au jeu, même si elle ne s’attendait pas à terminer à la première place. En plus de sa quête pour la couronne de Miss France, Lara Lourenço est étudiante en BTS commerce international option luxe.

"Mon rêve de petite fille est devenu réalité"

Au lendemain de son couronnement, Lara Lourenço a fait quelques confidences sur le plateau de BFM Paris : "A chaque fois que je revois les images, j’ai envie de pleurer". Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme a réagi à sa victoire sur Instagram : "Mon rêve de petite fille est devenu réalité grâce à vous ! Je tiens à vous remercier plus que jamais de m’avoir permis de décrocher ce titre. Les filles ! Hier soir on a toutes fini gagnantes ! On a tellement de chance de vivre une expérience aussi unique ! J’espère que vous avez passé de bons moments et que vous vous êtes amusées ! Je vous félicite et vous remercie toutes pour votre énergie, on a réussi ensemble ! J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous !". Lara Lourenço va dorénavant se préparer pour l’élection de Miss France qui aura lieu au Puy du Fou en Vendée. Selon de nombreux internautes, la jeune femme ferait partie des favorites du concours de beauté. Sera-t-elle la prochaine Miss France ? Réponse le 12 décembre prochain.

Par Alexia Felix