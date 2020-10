Miss France 2021 : Laura Cornillot élue Miss Nord-Pas-de-Calais

Miss France 2021 se déroulera le 12 décembre prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition sera on ne peut plus particulière. Et pour cause, en plus de fêter les 100 ans de l'élection, avec la crise sanitaire actuelle, l'élection aura lieu pour la deuxième fois au Puy du Fou. Sylvie Tellier a fait part de cette nouvelle lors d'une conférence de presse fin septembre : "Le Puy du Fou est un bel écrin pour raconter les 100 ans de ce concours, en présence aussi, nous l’espérons, de Geneviève de Fontenay, qui lui a donné depuis 1954 sa résonance populaire actuelle. Il y aura plein de surprises, d’autant que dans Le Grand Carrousel puyfolais, on peut faire intervenir des chevaux, déclencher des effets spéciaux : le champ des possibles est immense en terme de mises en scène".

Et le comité Miss France est en plein processus de sélection des jeunes femmes qui viendront concourir le 12 décembre prochain. Ce samedi 10 octobre, toute l'équipe était dans la région Nord-Pas-de-Calais. Une région particulièrement importante puisqu'elles sont nombreuses ces dernières années à avoir décrocher la couronne en portant l'écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais. Cette année, c'est Laura Cornillot qui a été élue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la crise sanitaire du covid-19 a eu du bon pour elle. Et pour cause, élue Miss Lille 2016, le comité Miss France n'aurait pas pu reprendre sa candidature en tant normal comme elle le confiait au micro de BFM Lille : "Grâce ou à cause de la crise sanitaire, j’ai pu revenir dans l’aventure. Il y avait un manque de candidates cette année, donc j’ai repostulé afin de me présenter."

La jeune femme est étudiante en Master 2 Communication et Marketing Digital et est une grande passionnée de voyages et d'équitation. Il faudra donc attendre le 12 décembre pour savoir si Laura Cornillot rejoint la grande famille des Miss du Nord, composée déjà par Camille Cerf, Iris Mittenaere qui a défendu Anaëlle Guimbi et Maëva Coucke.

Par J.F.