Miss France 2021 : le concours truqué ? Le père d'une candidate en est persuadé

Jamais le concours Miss France n'aura autant fait parler de lui. Et pour cause, le 19 décembre prochain sera diffusée une édition des plus particulière. En effet, l'année 2020 marque les cent ans de l'élection et le comité compte bien mettre les petits plats dans les grands. Mais cet anniversaire a été marqué par des tensions on ne peut plus présentes en interne. En effet, Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du Comité Miss France est plus que jamais en guerre avec Sylvie Tellier, refusant même de venir pour les festivités. Mais ce n'est pas tout, en plus des différents soucis en coulisse, le concours sera évidemment soumis aux règles liées à la crise sanitaire.

un résultat connu d'avance ?

Le spectacle aura lieu au Puy du Fou cette année, et se déroulera évidemment en public très restreint. Pas d'embrassade ni accolade au moment de remettre la couronne.

Mais ce n'est pas tout. Les 29 jeunes femmes partent à chaque fois à l'autre bout du monde pour un incroyable voyage de préparation mais ce dernier a été annulé à cause du coronavirus et les Miss France ont eu le droit à une expérience exceptionnelle au château de Versailles. Et il semblerait que ce moment ait réussi à faire oublier le voyage paradisiaque comme le confie Justine Dubois, Miss Poitou-Charentes dans les colonnes de Gala : "Voyage lointain ou non, je suis contente d'en être".

Elle a ensuite fait une drôle révélation concernant son père et son avis bien tranché sur le concours. "Il est persuadé que tout est joué d'avance. En même temps, il se protège. Si je perds, il pourra toujours dire que l'élection est truquée".

Par J.F.