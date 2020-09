Miss France 2021 : le drame qui a touché Miss Lorraine la veille de son élection

Au mois de décembre aura lieu une nouvelle élection de Miss France. Malgré le flou qui plane autour de cet événement à cause de la crise du coronavirus, Sophie Tellier a annoncé il y a quelques semaines que le concours aura bien lieu. "Même si Emmanuel Macron a dit que nous étions en guerre et que la seule période où il n’y a pas eu d’élection Miss France était pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n’est pas envisageable qu'il n'y ait pas d'élection cette année".

Elle avait ensuite expliqué : "Miss France fête ses 100 ans et peut-être que l’élection sera différente, mais elle aura lieu. Quant au prochain voyage des Miss qui devait avoir lieu en Guadeloupe, il est encore difficile de déterminer s’il sera maintenu ou non".

"Il faut se relever"

Les élections régionales se poursuivent donc aux quatre coins de la France. Et ce samedi 5 septembre, c'est l'élection de Miss Lorraine qui a eu lieu. C'est Diane Febvay, une jeune étudiante en droit de 19 ans qui aura la chance de défendre sa région lors du concours Miss France qui aura lieu cette année au Puy du Fou. Une victoire qui a un goût particulier pour la jeune femme puisque la veille de son élection, elle a perdu sa mère, Valéria Febvay. Durant son passage, Miss Lorraine a tenu à lui rendre un bel hommage : "Il y a des choses terribles dans la vie, il faut se relever, ne pas baisser les bras. C'est une détresse qui nous forge et c'est ce que je veux véhiculer avec mon élection. (...) Elle ne m'a pas quittée. Dans le dernier tableau en robe de mariée, la chanson choisie était sa préférée. Je me suis donc dit que j'ai réussi ma cérémonie".

Par J.F.