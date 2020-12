Miss France 2021 : Le test de culture générale dévoilé

Dans moins de trois semaines, les 29 candidates au concours de Miss France vont s’affronter pour tenter de décrocher la couronne. Et pour le centenaire de l’élection, c’est au Puy-du-Fou que les jeunes femmes vont se retrouver. Un événement qui aura bien lieu malgré la crise du coronavirus qui continue en France. Le directeur des programmes de TF1, Rémi Faure, a tenu à faire savoir que tout serait fait pour respecter les gestes barrières : "Il ne faut pas donner de mauvais exemple à la télévision. On continuera à s'adapter aux dernières réglementations. Personne ne fera courir le moindre risque ni aux 29 Miss ni à toutes les personnes travaillant sur cette élection". Ainsi, les chorégraphies ont été adaptées, et le port du masque sera respecté : "Il n'y aura aucun accès coulisses qui sera autorisé à part les coiffeurs, les maquilleurs, les stylistes, sinon personne n'ira en coulisses !", a également confié Frédéric Gilbert, producteur artistique.

Un test important

En attendant de découvrir l’élection, les 29 candidates au concours ont dû passer le fameux et tant redouté test de culture générale ce mardi 1er décembre. Entre l’Histoire, le sport, l’actualité française et internationale ou encore la culture, les jeunes femmes ont dû répondre à des questions abordant des sujets très variés. Ainsi, les candidates ont dû donner la date de la toute première représentation de la Cinéscénie du Puy-du-Fou, ou encore le nom de l’écrivain des "Trois Mousquetaires". Un test qui a une véritable importance dans l’élection de Miss France : "Une bonne note en culture générale est nécessaire, et il faut avoir montré de réelles qualités humaines au sein du groupe. Sans ces deux points forts, je ne peux pas soutenir une candidate", avait expliqué Sylvie Tellier à Paris Match.



Le test de culture générale de Miss France 2021 est à découvrir ici.

Par Alexia Felix