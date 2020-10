Miss France 2021 : l’élection de Miss Rhône-Alpes reportée

Décidément, l’élection des candidates en vue du concours Miss France 2021 ne se passe pas comme prévu. D’ailleurs, Sylvie Tellier a expliqué dans les pages de "Télé-Loisirs" comment la crise sanitaire liée au coronavirus a perturbé l’organisation de Miss France 2021. Pour le voyage de préparation notamment. La directrice du comité Miss France a dû décliner la proposition du président de la région Guadeloupe et prendre la décision de l’organiser en France métropolitaine. Autre déception : certaines régions ne seront pas représentées. C’est le cas de Miss Guyane dont l’élection régionale a été annulée en raison du coronavirus. "Après des mois de mise en attente et de réajustement de nos préparatifs du gala d'élection de Miss Guyane, (…) il nous est donné de prendre acte (…) du reformatage incontournable de la soirée de gala à huis clos, (…) et de la préparation des candidates (…) ne nous permettent pas d'envisager finalement une projection sereine, valorisante et satisfaisante", a expliqué Robert Sebas, président du comité Miss Guyane, dans un communiqué.

Reportée "par mesure de précaution"

Même sentence à Tahiti qui a annulé son élection régionale à cause du coronavirus. Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, reste donc en poste pour une année supplémentaire mais ne pourra pas participer au concours de Miss France 2021. Pour la région Rhônes-Alpes, l’élection n’est pas encore annulée mais simplement reportée. En raison du couvre-feu, instauré vendredi par le gouvernement dans le département de l’Ain où l’alerte maximale a été décrétée, le comité organisateur a préféré reporter l’élection "par mesure de précaution". Cette dernière devait avoir lieu ce dimanche 25 octobre 2020 dès 15H à Ambérieu-en-Bugey (Ain). Elle a été reportée au samedi 7 novembre 2020. "Nous ne manquerons pas de vous solliciter pour continuer de soutenir vos élues départementales et vos candidates préférées, durant cette quinzaine qui nous sépare de ce nouveau couronnement", écrit le comité Miss Rhône-Alpes sur Facebook.

Par Matilde A.