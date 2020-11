Miss France 2021 : l’élection reportée à cause du coronavirus

Depuis des mois, Sylvie Tellier redouble d’efforts pour que le concours de Miss France 2021 se déroule sous les meilleurs auspices. Et cela n’a pas été une mince affaire. Sylvie Tellier a en effet vécu une année difficile, marquée par les différentes polémiques autour de nombreuses photographies dénudées qui ont entraîné la disqualification de plusieurs candidates aux élections régionales. L’organisation du concours n’a pas non plus été simple à cause du coronavirus et de la crise sanitaire qui touche le monde entier. Conséquences : Tahiti et Guyane n’auront pas de représentantes lors de l’élection de Miss France 2021. Mais ce n’est pas la seule difficulté que rencontre Sylvie Tellier.

La cérémonie maintenue en décembre

Prévue pour le 4 décembre 2020, la cérémonie doit fêter ses cent d’ans d’existence au Puy-du-Fou. Un lieu soigneusement choisi par la directrice du comité Miss France. "C'est un lieu fantastique dans lequel nous sommes en train de concocter un beau programme pour le centenaire de l'élection", avait estimé Sylvie Tellier en septembre dans les colonnes du "Parisien". Clémence Botino va donc passer le flambeau à une nouvelle reine de beauté dans le célèbre parc vendéen. Mais si la soirée était prévue pour le 4 décembre prochain, celle-ci a été reportée à cause du coronavirus. En effet, selon "Le Parisien", Sylvie Tellier et ses équipes ont prévu d’élire Miss France 2021 le samedi 19 décembre 2020. Toujours selon le journal, un report de la cérémonie en 2021 est exclu pour le moment. Quid du jury ? Nos confrères du "Parisien" révèlent que Sylvie Tellier "a imaginé un casting inédit : 100% des juges d'un soir seront d'anciennes Miss France". Reste à savoir quelles anciennes Miss seront de la partie.

