Miss France 2021 : L’influence de Malika Ménard dans le parcours de Miss Normandie

L’émotion était forte pour Amandine Petit sur la scène du Puy du Fou samedi 19 décembre lorsque Jean-Pierre Foucault annonce sa victoire. La jeune femme de 23 ans, originaire de Caen est devenue Miss France 2021 et n’a pu cacher ses larmes de joie. Elle s’est imposée face à Miss Provence, April Benayoum. Débute alors pour elle une nouvelle vie, celle de reine de beauté. Pendant un an, elle représentera la France et mettra entre parenthèses ses études pour devenir directrice d’établissement de santé. Quelques minutes tout juste après son sacre, Amandine Petit a expliqué dans une vidéo diffusée sur MyTF1 la place de Malika Ménard dans son parcours. C’est la Miss France 2010 qui l’a poussée à se présenter au concours régional.

"Elle avait tous les critères"

Amandine Petit a remporté la couronne de Miss Normandie lors de sa deuxième participation. Au cours de l’interview, Jean-Pierre Foucault lui demande ce qui l’a poussée à se présenter à la sélection régionale. "C’est une personne qui était là par la pensée, Malika Ménard qui m’avait inscrite au concours il y a cinq ans de cela. Et par sa force, sa motivation, cinq ans après je me suis représentée" raconte Amandine Petit. Elle salue le comité Normandie "extrêmement bienveillant". Malika Ménard a été élue Miss Normandie 2009 puis Miss France 2010. C’est elle qui avait repéré Amandine Petit. La nouvelle Miss France 2021 confiait à TV Mag, "Mon aventure Miss France a commencé par une belle rencontre avec Malika Ménard en mars 2015 (…) J’étais allée la voir pour lui demander un autographe. Nous avons discuté et elle m’a incitée à participer à l’élection". Miss France 2015 racontait alors à La Presse de La Manche : "Je n’avais jamais fait ça de ma vie. Elle était Caennaise, de ma ville, et elle était vraiment belle, elle avait tous les critères".

Par Valentine V.