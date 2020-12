Miss France 2021 - Lyna Boyer : cette ancienne Miss qu'elle considère comme son icône

Le 31 octobre dernier, la vie de Lyna Boyer a radicalement changé. En effet, la jeune femme a été sacrée Miss Réunion 2020 à Saint-Denis, chef-lieu de l'île, succédant à Marie-Morgane Lebon. Juste après son sacre, sur sa page Instagram, elle a posté ces quelques mots. "Je tiens à remercier tous les Réunionnais et membres du jury qui ont voté pour moi ! Grâce à vous, je réalise mon rêve et je ferai de mon mieux pour porter bien haut les couleurs de l'île et vous rendre fiers. Une belle année qui m'attend !" postait-elle.

À quelques jours de l'élection Miss France 2021 qui se tiendra au Puy du Fou samedi 19 décembre, que sait-on de Lyna Boyer ? Originaire de La Possession et âgée de 21 ans, elle mesure 1m73. Avant son sacre, elle avait déjà participé au concours Miss Réunion en 2017 où elle s'était hissée en tant que première dauphine. Etudiante en bachelor de management, elle a décidé de laisser de côté ses études pour se consacrer pleinement à son année de règne et à la préparation du concours Miss France. "Le rythme s'accélère et devient de plus en plus entraînant... Je vis cette aventure à 100 à l'heure et chéris chaque moment", a-t-elle posté en début de semaine sur Instagram.

Deux causes qui lui tiennent à coeur

Le 4 décembre dernier, Lyna Boyer a répondu à un quizz concocté par nos confrères de LCI. L'occasion pour les téléspectateurs d'en apprendre plus sur son caractère, mais aussi sur ses goûts. Ainsi, la jeune femme a dévoilé quelle est sa "cause de coeur". "Le harcèlement scolaire et les violences faites aux femmes", a-t-elle confié.

Si elle élue Miss France "au temps du Covid", que fera-t-elle ? "Je n'aurai pas d'autre choix que de m'adapter à la situation. Néanmoins, je ferai tout ce qui me sera possible de faire avec plaisir et fierté pour porter haut les couleurs et les valeurs de notre pays. Covid ou pas, j'honorerai et profiterai de mon titre pleinement", a-t-elle répondu. Quant à son icône, Lyna Boyer a confié qu'il s'agit d'Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers.

Par Non Stop People TV