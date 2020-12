Miss France 2021 : Marine Lorphelin déçue du classement de sa sœur, Lou-Anne

L’histoire aurait pu être belle. Sept ans après sa sœur Marine, Lou-Anne Lorphelin se présentait au concours de Miss France et pouvait rêver succéder à son aînée. Si celle-ci qui est désormais médecin était présente lors de son élection à Miss Bourgogne en octobre dernier, elle n’a pu être au Puy du Fou samedi 19 décembre pour soutenir sa sœur. Elle se trouvait…en Nouvelle Calédonie où vit son cher et tendre comme elle l’explique dans une vidéo Instagram. Mais Lou-Anne Lorphelin a pu compter sur le soutien digital de sa sœur qui n’a pas hésité à l’encourager via Twitter et Instagram. Et jusqu’au bout les proches de la jeune femme en école de commerce y ont cru. En effet, la cadette de Marine Lorphelin est sélectionnée parmi les demi-finalistes, puis dans le top 5 final.

Elle espérait un Top 3 pour sa soeur

Mais finalement, Lou-Anne Lorphelin ne succèdera pas à sa sœur. La représentante de la Bourgogne qui a affolé la Toile par sa ressemblance avec une grande actrice américaine se classe finalement quatrième dauphine de Miss France 2021. C’est Amandine Petit, Miss Normandie, qui remporte la couronne tant convoitée. Sur Twitter, Marine Lorphelin a salué la victoire de la nouvelle Miss France et a fait part de sa déception pour sa petite sœur. En effet, selon elle Lou-Anne Lorphelin méritait mieux : "Quatrième dauphine ? Euh il me semble qu’un top 3 était largement mérité. Bravo pour ton parcours ma sœur" écrit la jeune femme. L’année 2020 célébrait le centenaire du concours de beauté. Pour l’occasion, le jury était composé exclusivement d’anciennes reines de beauté.

4ème Dauphine ? Euh il me semble qu’un top 3 était largement mérité. Bravo pour ton parcours ma soeur #MissFrance — Lorphelin Marine (@MarineLorphelin) December 19, 2020

Par Valentine V.