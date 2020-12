Miss France 2021 - Marine Lorphelin : son dernier conseil à sa soeur Lou-Anne

D’ici quelques heures, les 29 candidates à l’élection de Miss France 2021 s’affronteront en direct sur TF1 lors d’une cérémonie organisée au Puy du Fou. Parmi les favorites du concours, Lou-Anne Lorphelin, la soeur de Marine Lorphelin (Miss France 2013). La jeune femme s’est distinguée des autres candidates en obtenant la meilleure note au test de culture générale. Lou-Anne Lorphelin a en effet obtenu la note de 17,5/20 au test. Ce soir, Lou-Anne Lorphelin espère bien faire sensation et convaincre le public ainsi que le jury ! Cette année, grand changement dans les règles de Miss France. Le jury a son mot à dire et votera pour sa candidate favorite. Évidemment, Marine Lorphelin ne fait pas partie du jury de cette année, contrairement à Elodie Gossuin, Iris Mittenaere ou encore Nathalie Marquay-Pernaut. Sinon, nul doute que Marine Lorphelin aurait voté pour sa soeur Lou-Anne à qui elle a donné un dernier conseil avant la grande cérémonie de ce soir.

"La couronne t’irait si bien"

Sur Instagram, Marine Lorphelin a partagé une adorable photo d’elle accompagnée de son frère Enzo et de sa soeur Lou-Anne. En légende, l’ancienne reine de beauté écrit : "Mes frères et sœurs, mes soleils du quotidien. Quelle chance j’ai de vous avoir dans ma vie ! Je suis si heureuse de vous voir vous épanouir maintenant. Sœurette, tu as toujours été un rayon de soleil, drôle, maladroite, pleine d’énergie. Maintenant tu es une femme accomplie, déterminée et si belle. Je te souhaite d’accomplir tes rêves. Amuses toi ce soir, restes comme tu es, je suis fière de toi. La couronne t’irait si bien mais tu peux être fière de toi et de ton parcours quoi qu’il arrive".

Par Matilde A.