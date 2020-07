Miss France 2021 : Miss Corse élue, découvrez la gagnante

Si la crise du coronavirus a chamboulé les événements culturels en France, l’élection de Miss Corse a finalement eu lieu ce mercredi 29 juillet à Porticcio. Alors que treize jeunes femmes âgées de 18 à 22 ans ont tenté de gagner l’écharpe et le diadème, c’est finalement Noémie Leca qui a été élue. La jeune femme représentera son île natale lors de l’élection 2021. La nouvelle Miss Corse, âgée de 19 ans, a fait quelques confidences auprès de Corse Matin après sa victoire, qui a eu lieu devant Clémence Botino et Sylvie Tellier : "Je ne m’y attendais pas, je suis émue et j’avais les larmes aux yeux". Noémie Leca sait déjà quelle cause elle défendra lors de l’élection Miss France en décembre prochain, l’écologie : "Je fais toujours attention à ma consommation d’eau et d’électricité, aux déchets dans la vie de tous les jours".

La première Miss régionale connue

L’élection de Miss Corse est la première qui a eu lieu cette année. Sur les 30 élections régionales prévues, six ne sont pas encore fixées tandis que les comités d’organisation de Miss Auvergne, Miss Centre-Val-de-Loire et Miss Tahiti ont préféré annuler à cause de la crise du coronavirus. De son côté, Sylvie Tellier a tenu à rassurer en ce qui concerne l’élection de Miss France 2021 lors de son passage en avril dernier sur Europe 1 : "L’élection n’est pas annulée mais on est en attente de voir comment la situation va évoluer". Sylvie Tellier avait également évoqué le voyage de préparation : "Il aura lieu mais la question est de savoir où ? Ce voyage devait être en Guadeloupe. Mais pourra-t-on y voyager en novembre ? Pourrons-nous être accueillies en Guadeloupe ? Je ne sais pas".

Par Alexia Felix