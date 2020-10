Miss France 2021 : Miss Franche-Comté accusée de mensonge, se défend

L'élection de Miss Franche-Comté 2020 est sous tension. Seulement deux jours après avoir été élue, Anastasia Salvi a dû renoncer à son écharpe à cause de photos dénudées découvertes ensuite par le comité Miss France. Envoyées par un passionné du concours de beauté à un proche du comité régional pour s'assurer qu'elles respectent le règlement, ces photos "artistiques", "ont été réalisées en 2017 dans le cadre d’un concours international pour deux marques de coiffure", a expliqué Anastasia Salvi sur Instagram. Si la jeune femme de 23 ans a reçu de nombreux soutiens, ce n'est pas le cas avec la déléguée régionale du comité Miss France en Franche-Comté qui a expliqué la destitution de la candidate auprès de France Bleu Besançon.

Accusée de mensonge

"On ne juge pas les photos, mais le mensonge. S'il n'y avait pas eu de mensonge, si elle nous avait présenté ces photos avant, on aurait peut-être pu discuter, et elle aurait peut-être pu continuer l'aventure…", a assuré Anne-Laure Vouillot en estimant qu'Anastasia Salvi "n'a pas été honnête". Des accusations qui ne sont pas passés pour la candidate qui ne s'est pas laissée pas faire. Sur Instagram ce jeudi 8 octobre, elle s'est adressée à ses abonnés pour se défendre : "À vous qui me soutenez depuis le début. Vous me connaissez, je ne suis pas une menteuse". Dans les commentaires, plusieurs internautes lui ont apporté leur soutien : "Ce que vous vivez aujourd'hui est inadmissible, vous êtes notre Miss Franche-Comté et vous le resterez !", "Bon courage c'est inadmissible", "Anne-Laure Vouillot a tenu des propos diffamatoires... elle devrait démissionner. Bravo à toi tu vas peut être générer une évolution du concours".

Par Marie Merlet