Miss France 2021 : Miss Provence, April Benayoum, victime d’insultes antisémites

April Benayoum a réalisé le parcours presque parfait lors du concours Miss France. La jeune femme représentante de la Provence s’est hissée en finale et a terminé première dauphine de Miss France 2021, Amandine Petit. Un très beau résultat entaché par des propos injurieux reçus sur les réseaux sociaux. En cause les origines de son père, israélo-italiennes, dévoilées dans son portrait. La ravissante Miss Provence suivie par 150 000 personnes sur Instagram expliquait alors : "J’ai moi-même des origines assez variées : ma mère est serbo-croate et mon père israélo-italien". Dès lors, plusieurs tweets antisémites ont été publiés et relayés par des internautes. Heureusement, la première dauphine d’Amandine Petit peu compter sur de nombreux soutiens.

Des instances et des personnalités réagissent

Ce dimanche 20 décembre, la LICRA (Ligue International Contre le Racisme et l’Antisémitisme) a lancé un appel sur Twitter afin de signaler les comptes qui ont envoyé et relayé les messages insultants. Et donne "rendez-vous devant la justice". L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) a réagi samedi 19 décembre : "Sur Twitter, Miss France 2021 n’est plus un concours de beauté mais un concours d’antisémitisme". Des personnalités ont également réagi telles que Audrey Pulvar qui écrit : "L’antisémitisme n’est pas une opinion, c’est un délit. Il serait temps que les réseaux sociaux en prennent conscience". April Benayoum peut également compter sur le soutien des internautes qui sont nombreux à condamner les propos injurieux.

Rendez-vous devant la justice pour les twittos qui hier soir ont transformé Twitter en cloaque antisemite contre #MissProvence Vous pouvez signaler les contenus ici afin que nous menions une action de groupe https://t.co/vtd1M4uRZn pic.twitter.com/voXl3wiKiA — Licra (@_LICRA_) December 20, 2020

Sur @TwitterFrance #MissFrance2021 n’est plus un concours de beauté mais un concours d’antisémitisme. La raison : le patronyme de #MissProvence qui s’est dite « italo-israélienne ». Et ça suffit à déclencher la meute des haineux antisemites. pic.twitter.com/P7osNNsUS8 — UEJF (@uejf) December 19, 2020

Tout mon soutien à #AprilBenayoun, dauphine de #MissFrance, objet depuis hier d'un déferlement de commentaires antisémites, complaisamment relayés par #Twitter. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il serait temps que les #RésauxSociaux en prennent conscience. — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) December 20, 2020

#MissFrance2021 n’est pas un concours d’antisémitisme.

Tout mon soutien à April Benayoum #MissProvence cible de propos antisémites d’une violence inouïe toute la soirée après avoir évoqué ses origines.



J’adresse un signalement au Procureur (article 40) — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) December 20, 2020

Les antisémites pro palestiniens sont de retour et s'en prennent à #MissProvence car son père est israélien.

Elle est française et défend de belles valeurs.

Elle ne fait pas la promotion de l'état d'Israël

Ah ces petits haineux sont misérables.

Ils mélangent tout ces abrutis ! pic.twitter.com/cQq9ZzToen — JulietteEtVousBack (@JulietteEtVous2) December 19, 2020

Par Non Stop People TV