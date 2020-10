Miss France 2021 : Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy disqualifiée du concours

Les disqualifications s’enchaînent pour le concours de Miss France 2021. Après les évictions d'Anaëlle Guimbi, candidate à Miss Guadeloupe 2020, et d'Anastasia Salvi élue Miss Franche-Comté 2020, toutes les deux après que des photos jugées non-conformes au règlement ont été dévoilées, c'est au tour de Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy 2020 d'être écartée de la compétition pour des raisons similaires. Elue le 19 août dernier, Naïma Dessout a vu des photos "non-conformes" d'elle envoyées anonymement à l’organisation Miss France, a expliqué la déléguée régionale Catherine Vermot de Boisrolin dans un communiqué ce mercredi 14 octobre. "Compte tenu de la nature des photos, le règlement national de l’organisation Miss France en l'état actuel ne laisse aucune marge d'appréciation pouvant autoriser Naïma à participer", a-t-elle indiqué.

Le soutien du comité régional

Si Naïma Dessout ne pourra pas participer à l'élection Miss France 2021, elle conserve néanmoins son écharpe de Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy 2020. "En ayant pris connaissance des photos et ayant déduit qu’elles furent prises dans un contexte familial sans aucune intention ni caractère vulgaire, érotique ou pornographique, notre comité a fait le choix de garder sa candidate au titre régional de Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy 2020 et notre ambassadrice honorera tous ses engagements en cours et à venir", a assuré la présidente du comité Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy qui a déploré "une dénonciation" envers sa candidate. "Déçue et choquée" par sa disqualification, Naïma Dessout a confié sur Instagram ce 14 octobre qu'elle n'aurait jamais imaginer "être prise pour cible un jour simplement en [se] présentant à un concours". "Je vous remercie tous et toutes de votre soutien. Je remercie également mon comité qui a fait le choix d’agir en mon intérêt", a poursuivi la jeune femme de 18 ans soutenue par son comité régional.

Par Marie Merlet