Miss France 2021 : pourquoi Miss Guyane ne participera pas au concours

Cette année, Sylvie Tellier et le comité Miss France ont rencontré de multiples difficultés pour organiser l’élection de Miss France 2021. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et toutes les mesures prises pour lutter contre la pandémie, le comité a dû s’adapter. Sylvie Tellier a néanmoins réussi à maintenir l’élection de Miss France 2021 qui est prévue pour décembre. Cette année, le comité n’a pas choisi n’importe quel lieu pour organiser le centenaire du concours ! Les Miss s’affronteront au Puy-du-Fou. "Quel meilleur écrin que le Puy du Fou pour le fêter et raconter aux Français la genèse du concours Miss France", s'est réjouie Sylvie Tellier, elle-même originaire de Vendée.

Miss Guyane absente au Puy-du-Fou

Seule ombre au tableau : une Miss ne participera pas au concours de Miss France 2021 cette année. Il s’agit de Miss Guyane car le comité a décidé d’annuler l’élection régionale. "Après des mois de mise en attente et de réajustement de nos préparatifs du gala d'élection de Miss Guyane, (…) il nous est donné de prendre acte (…) du reformatage incontournable de la soirée de gala à huis clos, (…) et de la préparation des candidates (…) ne nous permettent pas d'envisager finalement une projection sereine, valorisante et satisfaisante", a expliqué Robert Sebas, président du comité Miss Guyane, dans un communiqué. Si la Guyane n’aura aucune représentante cette année, elle n’est pas la seule région à avoir annulé l’élection à cause du coronavirus. Tahiti a également décidé d’annuler le concours. Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, reste donc en poste pour une année supplémentaire mais ne pourra pas participer au concours de Miss France 2021. Il se pourrait que l’une des dauphines de Matahari Bousquet s’y présente mais rien n’est confirmé pour l’heure.

Par Matilde A.