Miss France 2021 reporté : Qui sont les 29 candidates ?

L’élection de Miss France 2021 approche à grands pas. Prévue pour le 19 décembre prochain, la cérémonie se déroulera au Puy-du-Fou, en Vendée, et sera retransmise en direct sur TF1. Qui succèdera à Clémence Botino ? Après une année de règne difficile à cause du coronavirus et des deux confinements imposés par le gouvernement français, la Guadeloupéenne rendra sa couronne et son écharpe le mois prochain. 29 candidates s’affrontent pour lui succéder.

Miss Alsace : Aurélie Roux

Âgée de 24 ans, Aurélie Roux a été élue le 4 septembre 2020 à Eschau, dans le Bas-Rhin. Miss Alsace 2020 a obtenu une licence de chimie à Strasbourg et officie depuis quatre ans en tant que laborantine dans les compléments alimentaires à Colmar.

Miss Aquitaine : Leïla Veslard

Âgée de 18 ans, Leïla Veslard a été élue le 29 août 2020 à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Passionnée de chant et de danse, Miss Aquitaine 2020 est titulaire d’un baccalauréat littéraire.

Miss Auvergne : Géromine Prique

Âgée de 21 ans, Géromine Prique a été élue le 17 octobre 2020 au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Miss Auvergne 2020 suit un master de droit des affaires à l’Université Clermont Auvergne.

Miss Bourgogne : Lou-Anne Lorphelin

Âgée de 23 ans, Lou-Anne Lorphelin a été élue le 3 octobre 2020 à Châlon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Étudiante en deuxième année de master dans une école de commerce à Grenoble, Miss Bourgogne 2020 peut compter sur le soutien de sa célèbre soeur, Marine Lorphelin, qui est déjà passée par là.

Miss Bretagne : Julie Foricher

Âgée de 23 ans, Julie Foricher a été élue le 27 septembre 2020 à Ploemeur, dans le Morbihan. Aujourd’hui réceptionniste dans un hôtel de Brest, Miss Bretagne 2020 aimerait devenir hôtesse de l’air. Elle devait débuter une formation pour réaliser son rêve mais son élection a tout chamboulé.

Miss Centre-Val-de-Loire : Cloé Delavalle

Âgée de 23 ans, Cloé Delavalle a été élue le 19 octobre 2020 à Dreux, en Eure-et-Loir. Originaire de Chartres, Miss Centre-Val-de-Loire 2020 est infirmière en neurologie.

La région Wallis-et-Futuna n'a pas participé au concours depuis 2004

Miss Champagne-Ardenne : Gwenegann Saillard

Âgée de 21 ans, Gwenegann Saillard a été élue le 6 septembre 2020 à Sedan, en Ardennes. Etudiante en deuxième année d’Histoire, Miss Champagne-Ardenne 2020 veut devenir journaliste.

Miss Corse : Noémie Leca

Âgée de 20 ans, Noémie Leca a été élue le 29 juillet 2020 à Porticcio. Miss Corse 2020 est actuellement en deuxième année d'école d'infirmière.

Miss Côte d’Azur : Lara Gautier

Âgée de 22 ans, Lara Gautier a été élue le 23 octobre 2020 à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Miss Côte d’Azur 2020 est actuellement étudiante en dernière année de master marketing et communication à Nice.

Miss Franche-Comté : Coralie Gandelin

Âgée de 23 ans, Coralie Gandelin a été élue le 4 octobre 2020 à Morteau, dans le Doubs. Miss Franche-Comté 2020 est actuellement étudiante en médecine vétérinaire.

Miss Guadeloupe : Kenza Andreze-Louison

Âgée de 20 ans, Kenza Andreze-Louison a été élue le 21 août 2020 au Gosier. Miss Guadeloupe 2020 est étudiante en géosciences à l'université des Antilles.

Miss Guyane : Héléneschka Horth

D’abord annulée, l’élection de Miss Guyane 2020 a finalement bien eu lieu. Héléneschka Horth est sortie victorieuse. Âgée de 23 ans, la jeune femme a été élue le 31 octobre 2020 à Cayenne. Diplômée de l'Ecole de Commerce de Guyane, Héléneschka Horth a trouvé un emploi comme chargée de communication et marketing.

Miss Île-de-France : Lara Lourenço

Âgée de 18 ans, Lara Lourenço a été élue le 19 septembre 2020 à Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne. Titulaire du baccalauréat depuis peu, Miss Île-de-France 2020 s’est lancée dans un BTS Commerce international "option luxe" au lycée Marcelin-Berthelot de Saint-Maur.

Miss Languedoc-Roussillon : Illana Barry

Âgée de 19 ans, Illana Barry a été élue le 1er août 2020 à Beaucaire, dans le Gard. Passionnée de mode et d’aviron, Miss Languedoc-Roussillon 2020 est étudiante en première année de licence de gestion.

Miss Limousin : Léa Graniou

Âgée de 20 ans, Léa Graniou a été élue le 12 septembre 2020 à Aubusson, dans la Creuse. Miss Limousin 2020 suit des études pour devenir éducatrice de jeunes enfants.

Miss Lorraine : Diane Febvay

Âgée de 19 ans, Diane Febvay a été élue le 5 septembre 2020 à Remiremont, dans les Vosges. Miss Lorraine 2020 est actuellement étudiante en deuxième année de droit à Metz.

Miss Martinique : Séphorah Azur

Âgée de 23 ans, Séphorah Azur a été élue le 24 octobre 2020 à Fort-de-France. Titulaire d’un bac littéraire, Miss Martinique 2020 est étudiante en troisième année de licence de psychologie.

Miss Mayotte : Anlia Charifa

Âgée de 23 ans, Anlia Charifa a été élue le 7 novembre 2020. Miss Mayotte 2020 est étudiante en master de marketing digital.

Miss Midi-Pyrénées : Emma Arrebot-Natou

Âgée de 19 ans, Emma Arrebot-Natou a été élue le 11 septembre 2020 à Mazamet, dans le Tarn. Miss Midi-Pyrénées 2020 est actuellement étudiante en BTS commerce international.

Miss Nord-Pas-de-Calais : Laura Cornillot

Âgée de 24 ans, Laura Cornillot a été élue le 10 octobre 2020 à Orchies, dans le Nord. Titulaire d’un bac technologique, Miss Nord-Pas-de-Calais 2020 suit actuellement un Master en communication et marketing digital.

Miss Normandie : Amandine Petit

Âgée de 23 ans, Amandine Petit a été élue le 26 septembre 2020 à Coutances, dans la Manche. Modèle photo à ses heures perdues, Miss Normandie 2020 est étudiante en master 2 Management des établissements et des structures gérontologiques à l'IAE, une école universitaire de management de Caen.

Miss Nouvelle-Calédonie : Louisa Salvan

Âgée de 19 ans, Louisa Salvan a été élue le 31 octobre 2020, à Païta. Miss Nouvelle-Calédonie 2020 est étudiante en première année d'une licence en sciences de la vie et de la Terre à l'université de Nouvelle-Calédonie.

Miss Pays de la Loire : Julie Tagliavacca

Âgée de 24 ans, Julie Tagliavacca a été élue le 25 septembre 2020 à Château-Gontier, en Mayenne. Après avoir obtenu un Master 2 en marketing et stratégie internationale, Miss Pays de la Loire 2020 a lancé son entreprise : Pretty Vibz, un e-shop qui propose des vêtements, des accessoires et des bijoux.

Miss Picardie : Tara de Mets

Âgée de 21 ans, Tara de Mets a été élue le 11 octobre 2020 à Beauvais, dans l’Oise. Etudiante en quatrième année de médecine à Amiens, Miss Picardie 2020 veut devenir chirurgienne.

Miss Poitou-Charentes : Justine Dubois

Âgée de 24 ans, Justine Dubois a été élue le 29 août 2020 à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Originaire d'Angoulême, Miss Poitou-Charentes 2020 finalise actuellement un Master 2 en achats internationaux.

Miss Provence : April Benayoum

Âgée de 21 ans, April Benayoum a été élue le 24 octobre 2020 à Cogolin, dans le Var. Miss Provence 2020 est étudiante en école de commerce et désire travailler dans le domaine des cosmétiques.

Miss Réunion : Lyna Boyer

Âgée de 21 ans, Lyna Boyer a été élue le 31 octobre 2020 à Saint-Denis. Miss Réunion 2020 est étudiante en Bachelor de Management et rêve de créer son entreprise dans le secteur de la mode.

Miss Rhône-Alpes : Anaïs Roux

Âgée de 23 ans, Anaïs Roux a été élue le 7 novembre 2020 à Ambérieu-en-Bugey, dans l’Ain. Miss Rhône-Alpes 2020 est actuellement étudiante en ostéopathie.

Miss Wallis-et-Futuna : Mylène Halemai

Âgée de 19 ans, Mylène Halemai a été élue le 26 septembre 2020 à Kafika. Grande passionnée de sport, Miss Wallis-et-Futuna 2020 est joueuse de tennis professionnelle. Pour des raisons budgétaires, la région Wallis-et-Futuna, située en Océanie, n’a pas participé à l’élection Miss France depuis 2004.

Par Matilde A.