Miss France 2021 supprimée ? Cyril Hanouna fait des révélations chocs

L’élection de Miss France 2021 aura-t-elle lieu ? Alors que Sylvie Tellier tient à organiser comme il se doit les 100 ans du concours de beauté, nombreuses sont les polémiques a entacher le comité. Invitées sur le plateau de "Touche pas à mon poste" le 17 novembre 2020, Charlotte Bobb, 1ère dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais 2016 et Ornella Bellorti, Miss Toulouse 2015, exclue du concours ont fait des révélations chocs. Ainsi la première a expliqué que les miss régionales étaient élues "quatre mois à l’avance". Malgré le manque de preuve, elle a précisé : "Ça se ressent. Il y a quelqu’un qui booste. C’est dommage de booster une fille et d’en laisser vingt dans la frustration derrière (…). Il faudrait mettre tout le monde sur le même piédestal. La Miss qui est élue, est élue depuis quatre mois. Elle le sait elle-même". Visiblement déçue, la jolie blonde est allée jusqu’à lancer : "Bien sûr qu’il y a de l’argent qui passe sous les tables", au niveau régional.

L'année de trop pour Miss France ?

De son côté, Ornella Bellorti a déploré sa disqualification de l’élection régionale à cause de ses tatouages : "Le comité me reproche de ne pas leur avoir dit que j’étais tatouée, sauf qu’ils étaient au courant. Des Miss qui ont fait Miss France avec des tatouages camouflés, j’en connais". Interdiction d’être tatouée, d’avoir des piercing, mais aussi d’être mariée ou même pacsée, ou encore d'avoir un enfant… "Miss France, c’est un concours qui a cent ans, avec des règles qui ont cent ans", a rappelé Guillaume Genton, journaliste qui a enquêté sur le concours. Réalisateur du documentaire Guillaume Genton, le chroniqueur a poursuivi : "Ce qu’on voit sur le documentaire, c’est que toutes les Miss France présentées par TF1 sont très lisses, elles n’ont pas le droit d’avoir des tatouages, d’avoir fait des photos dénudées… et après on se rend compte que ce sont des jeunes femmes normales, qui peuvent sortir, boire, avoir des relations amoureuses, et c’est normal !"

"Des gens sont en train de faire pression pour que Miss France n’existe plus"

Face à toutes ces révélations Cyril Hanouna n’était pas en reste. L’animateur a annoncé que le concours qui "dérange beaucoup" pourrait ne pas avoir lieu. "Sachez, qu’il y a un très, très gros collectif qui est en train de se mettre en place, de jeunes filles qui vont tout faire pour que le concours de Miss France ne se fasse pas le 19 décembre. Elles sont en train de faire des pieds et des mains, vraiment d’intervenir au plus haut voilà, pour que Miss France ne se fasse pas cette année". Avant d’ajouter : "Il y a beaucoup de filles qui pensent que c’est un concours qu’on ne peut plus faire aujourd’hui. Juger des femmes sur leur physique, les mettre sur un podium et qu’elles se fassent juger". Et de conclure : "C’est en train de bouger et que des gens sont en train de faire pression pour que Miss France n’existe plus".

Selon Charlotte Bobb, 1ère dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais 2016, des pots-de-vin circuleraient pour favoriser une Miss lors des concours régionaux #TPMP pic.twitter.com/xNAk6X3UZQ — TPMP (@TPMP) November 17, 2020

Par C.F.