Miss France 2021 : Sylvie Tellier "affectée" par les critiques, elle se confie

Sylvie Tellier est souvent la cible de violentes critiques. La directrice du comité Miss France a d’ailleurs déjà songé à quitter son poste. Entre les nombreux déplacements qu’impose son rôle et sa vie privée, difficile parfois pour Sylvie Tellier de s’y retrouver. Surtout que cette année n’a pas été de tout repos. À cause de la crise du coronavirus, de nombreux événements ont été annulés à la dernière minute. Et préparer l’avenir fut tout aussi compliqué. Les élections régionales ont été difficiles à organiser, parfois repoussées ou même annulées. Et c’était sans compter sur les détracteurs de Sylvie Tellier qui, depuis des mois, se font de plus en plus nombreux. Jean-Pascal Lacoste, qui est en couple avec la soeur de Sylvie Tellier, s’en est donné à coeur joie sur le plateau de "Touche pas à mon poste", s’attaquant même au physique de sa belle-soeur.

"Je ne suis pas faite d'acier trempé"

Ensuite, Geneviève de Fontenay n’a pas manqué de piquer Sylvie Tellier sur sa gestion du comité en pleine période de Covid-19. "J’ai honte du titre de Miss France. Désormais, l’indécence n’a plus aucune limite. Alors que les restaurateurs sont condamnés à la fermeture, les hôtels réduits à faire du room-service pour la restauration... Sylvie Tellier a l’indécence extrême d’inviter les candidates à l’élection Miss France 2020… dans un Palace. Que Sylvie Tellier aille voir un restaurateur au bord du suicide et qu’elle lui explique en quoi l’élection Miss France est vitale !", s’était indignée Geneviève de Fontenay auprès de Jean-Marc Morandini. Des critiques qui ont affecté Sylvie Tellier, comme elle le confie dans une interview accordée à "Closer" et publiée ce samedi 19 décembre 2020. Bien sûr que les critiques m'affectent, je ne suis pas faite d'acier trempé. Mais je sais aussi prendre de la distance avec cet univers médiatique, car je sais comment il fonctionne. Je prends les attaques à cœur quand elles sont fondées ou qu'elles viennent de personnes auxquelles je suis attachée. Elles me permettent d'évoluer et d'agir mieux", admet Sylvie Tellier à quelques heures de l’élection de Miss France 2021.

Par Matilde A.