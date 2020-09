Miss France 2021 : Sylvie Tellier "choquée" par des propos d’Alexandra Rosenfeld

La polémique autour de la disqualification d’Anaëlle Guimbi à l’élection de Miss Guadeloupe 2020 continue de faire parler. La jeune femme s’est vue disqualifier en raison de photos topless réalisées dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. "Le comité Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme. Et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d’obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe", avait expliqué Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, dans un communiqué publié en août dernier. L’éviction d’Anaëlle Guimbi a suscité de vives réactions, même auprès d’anciennes reines de beauté. Pour Iris Mittenaere, élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016, c’est tout le règlement qui est à revoir. "Pour moi, il faut surtout changer le règlement. Qu'on supprime la partie sur les photos dénudées, à condition qu'elles ne soient pas à caractère pornographique. Tout comme celle sur la taille minimale imposée de 1m70 ou celle sur les tatouages. Même la chirurgie ne devrait pas être un frein, notamment pour ouvrir le concours aux transgenres", a expliqué la compagne de Diego El Glaoui.

Sylvie Tellier "choquée par ce faux-procès"

De son côté, Alexandra Rosenfeld, élue Miss France 2006, a apporté son soutien à Anaëlle Guimbi sur son compte Instagram. "Tout mon soutien à la belle Anaëlle Guimbi, candidate à Miss Guadeloupe 2020, évincée de la compétition pour avoir posé 'dénudée'. La photo en question ? Un beau cliché où on ne distingue quasiment rien, réalisé pour soutenir une campagne d’information sur le cancer du sein. On est en 2020, ce genre d’engagement devrait être salué plutôt que puni", a-t-elle écrit. Interrogée par "TV Magazine", Sylvie Tellier a répondu à Iris Mittenaere et Alexandra Rosenfeld. Si l’avis d’Iris Mittenaere ne semble pas contrarier la boss des Miss, celui d’Alexandra Rosenfeld n’a pas plu à Sylvie Tellier. "Iris a soutenu et compris ma position tout en partageant son point de vue sur le règlement Miss France. (…) Elle a donné son avis et je trouve ça top", estime Sylvie Tellier avant d’enchaîner : "En revanche, ce que j’apprécie moins c’est Alexandra Rosenfeld qui a posté un message sur Instagram en ignorant le contexte contrairement à Iris qui connaissait l’histoire car elle m’avait téléphoné avant de s’exprimer. Pour la candidate à Miss Guadeloupe, on n’a pas jugé une jeune femme qui réalise une photo de son propre gré en soutien à la lutte contre le cancer du sein mais on a jugé une photo en ignorant un contexte. Après, le timing n’a pas été adéquat à la prise de décision. Je suis profondément choquée par ce faux procès".

Par Matilde A.