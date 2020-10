Miss France 2021 : Sylvie Tellier ravie, elle apporte des précisions sur Instagram

En cette période de doutes et d'incertitudes, les mauvaises nouvelles affluent et de nombreux événements sont reportés voire carrément annulés. Pour le moment, Sylvie Tellier, qui a été violemment taclée dans "Touche pas à mon poste", ne sait pas si l'élection de Miss France 2021 pourra se dérouler. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron concernant un reconfinement pendant au moins quatre semaines, il est peu probable que la cérémonie, qui célèbre ses 100 ans cette année, soit aussi spectaculaire que lors des précédentes éditions. Cependant, malgré ce flou qui plane au dessus de Miss France 2021, Sylvie Tellier vient d'apprendre des bonnes nouvelles qu'elle était ravie de partager sur son compte Instagram !

"Le positif attire le positif"

Ce vendredi 30 octobre, Sylvie Tellier a gagné une bataille et se rapproche de son objectif. Si les élections des miss régionales se sont, pour la plupart, déroulées cet été, quatre régions n'ont pas encore trouvé leur miss. Heureusement, cela va bientôt se produire. La présidente du comité Miss France a expliqué dans sa vidéo : "Toujours rester positif ! Le positif attire le positif ! Demain soir, élection de Miss Réunion, Miss Guyane et Miss Nouvelle-Calédonie, puisque je rappelle que les départements d'outre mer ne sont pas confinés, effectivement, ils doivent respecter des protocoles sanitaires strictes, mais nos trois élections auront bien lieu."

Toutes les miss régionales seront élues

Par ailleurs, Sylvie Tellier a également apporté quelques précisions concernant le concours de Miss Rhône-Alpes, qui avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a ajouté : "Je tenais à vous annoncer, je me réjouis parce que je viens d'apprendre que nous avons l'autorisation de faire l'élection de Miss Rhône-Alpes la semaine prochaine, samedi prochain, à huis clos, évidemment puisque nous sommes en confinement. Il n'y aura pas de public, l'élection sera en direct sur les réseaux sociaux de Miss France et ce sera à vous de voter par SMS pour soutenir nos délégations, pour les aider et pour élire Miss Rhône-Alpes." Ces nouvelles positives sont bonnes à prendre !

Par Solène Sab