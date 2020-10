Miss France 2021 : Sylvie Tellier révèle comment le coronavirus a bouleversé le concours

En plus d’avoir dû répondre sur les nombreuses polémiques qui ont touché le comité Miss France, Sylvie Tellier doit faire face au coronavirus. Alors qu’un couvre-feu a été installé dans de nombreuses grandes agglomérations françaises qui craignent un nouveau confinement, l’élection de la prochaine reine de beauté est-elle compromise ? Si pour l’heure TF1 maintient sa grande soirée traditionnelle au 12 décembre 2020, les candidates pourraient être privées du voyage de préparation avant le grand soir.

Bien décidée à célébrer les cent ans de l’élection qui se déroulera au Puy du Fou, Sylvie Tellier a annoncé à nos confrères de "Télé-Loisirs" que cette année "la destination sera métropolitaine". Après les Maldives, Punta Cana, La Réunion, la Californie ou encore l’Ile Maurice, Tahiti et la Polynésie Française en 2019, les jeunes femmes auraient dû se retrouver en Guadeloupe.

"Le contexte sanitaire fait que c'est très très compliqué"

"Le président de la région avait fait ce magnifique cadeau à Clémence Botino en invitant les jeunes femmes à découvrir son île, malheureusement le contexte sanitaire fait que c'est très très compliqué et surtout pas prudent. On a donc souhaité faire un voyage en métropole, vous verrez bientôt où… Je ne peux pas vous le dire, car cela a un rapport avec le thème de l'émission. On l'annoncera assez rapidement", précise la directrice du comité Miss France.

Une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux par miss Nord-Pas-de-Calais quelques heures avant le communiqué de presse officiel de l’organisation. Autre grande déception pour celle qui a été élue Miss France en 2002 : alors qu’elle espérait fêter comme il se doit le centenaire du concours avec Geneviève de Fontenay, la dame au chapeau aurait refusé d’être de la partie.

Par C.F.