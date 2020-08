Miss France 2021 : Sylvie Tellier se défend après la disqualification d'Anaëlle Guimbi

La polémique enfle. Anaëlle Guimbi, candidate à l’élection de Miss Guadeloupe en vue du concours de Miss France 2021, s’est vue disqualifier en raison de photos topless. Après l’annonce de son éviction du concours Miss France, Anaëlle Guimbi a expliqué sur ses réseaux sociaux que les clichés ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Une information qui n’a pas changé le sort d’Anaëlle Guimbi, contrainte à se plier au règlement du comité Miss France. Sa disqualification a suscité de vives réactions. De Valérie Trierweiler à Camille Cerf, en passant par Alexandra Rosenfeld ou encore Françoise Laborde, toutes ont pris la défense d’Anaëlle Guimbi, regrettant son éviction. Face à l’ampleur de la polémique, Sylvie Tellier a pris la parole dans les colonnes du "Parisien". La directrice du comité Miss France se dit "profondément attristée par les proportions que prend cet épisode". "Quel serait l'intérêt pour l'organisation Miss France d’exclure une jeune fille qui s’engage dans la lutte contre le cancer du sein ?", poursuit-elle avant de rappeler que "le règlement est très précis, pour se présenter à une élection de Miss, il ne faut pas avoir participé à des photos, captations audiovisuelles ou tout événement exposant les parties intimes d'une candidate".

Sylvie Tellier : "Je le regrette"

Une règle d’or pour le comité Miss France. "Il me semble que vouloir préserver l'intimité de nos candidates n'a rien de rétrograde", explique Sylvie Tellier. Même si le règlement est très strict, Sylvie Tellier reconnaît malgré tout que "le manque de temps et d'informations pour apprécier le contexte" a joué en la défaveur d’Anaëlle Guimbi. "Je le regrette. C'est un procès vraiment injuste car nous possédons une association 'Les bonnes fées' qui œuvre au quotidien pour venir en aide aux patients atteints du cancer dans les centres à Nancy, Lyon et bientôt à Lille", affirme Sylvie Tellier toujours au "Parisien". Alors qu’elle aurait dû participer à l’élection de Miss Guadeloupe vendredi 21 août, Anaëlle Guimbi est confrontée à une vive polémique qui l’a fait passer de l’ombre à la lumière en un rien de temps. Consciente de sa situation, Sylvie Tellier assure être très présente pour la jeune femme. "Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, ce n'est pas facile de se retrouver au cœur d'une telle polémique et je veux à tout prix l'accompagner dans cette épreuve", conclut Sylvie Tellier.

Par Matilde A.