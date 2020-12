Miss France 2021 : Une candidate régionale absente cette année

Pour l’édition 2021 du concours Miss France, seulement 29 candidates seront présentes ce samedi 19 décembre et non pas 30 comme les années précédentes. Face à la crise sanitaire, les organisateurs ont été obligés d’annuler l’élection de Miss Tahiti qui devait se dérouler au mois de juin : "J’ai proposé une élection virtuelle, mais, à Tahiti, ce concours de beauté est une institution, l’élection est même diffusée à la télévision. Il existe une telle ferveur autour de l’événement que le comité a préféré différer l’élection plutôt que de l’organiser sans ses spécificités habituelles. D’autant que le comité fête cette année ses 60 ans", avait expliqué Sylvie Tellier. Miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet, voit donc son règne être prolongé d’un an.

Miss Tahiti, grande absente pour Miss France 2021

Malheureusement pour la jeune femme, elle ne sera pas présente ce samedi 19 décembre puisque le règlement du concours Miss France stipule d’une miss régionale ne peut concourir qu’une seule fois à l’élection nationale. Malgré cette mauvaise nouvelle, Sylvie Tellier se réjouit d’avoir presque la promotion au complet : "Cela m’embête, évidemment, qu’il nous manque une Miss pour l’élection célébrant le centenaire de Miss France, mais, vu les conditions actuelles, c’est déjà presque inespéré que nous ayons 29 participantes. La soirée Miss France sera une véritable fête et j’espère que les Tahitiens seront au rendez-vous le soir de l’élection avec le même engouement que d’habitude même s’ils ne sont pas représentés".

Par Alexia Felix