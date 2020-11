Miss France 2021 : voici les anciennes Miss qui composeront le jury

A moins d'un mois de l'élection de Miss France 2021, les préparatifs continuent et les choses se précisent. Malgré les nombreuses polémiques et les tentatives de certaines personnes pour que l'élection n'ait pas lieu cette année, Sylvie Tellier a réussi à maintenir la cérémonie. Une cérémonie qui cette année, marquera d'ailleurs les 100 ans du célèbre concours de beauté. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, la directrice du comité Miss France a donc misé sur l'arène du Puy-du-Fou et promet une "soirée grandiose".



Ce lundi 23 novembre 2020, nous avons appris que c'est Iris Mittenaere qui sera cette année la présidente du jury. Un honneur pour celle qui a été nommée Miss France puis Miss Univers, en 2016. Pour marquer encore plus le coup, le jury sera d'ailleurs uniquement composé d'anciennes Miss France et leurs noms viennent d'être dévoilés.

Un jury 100% féminin

Iris Mittenaere qui avait déjà eu la chance de présider le jury en 2017, lors du sacre de Maeva Coucke, sera, entourée de Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014).



Pour la soirée, une trentaine d'anciennes reines de beauté devraient être présentes pour assister à ce nouveau sacre et faire la fête. Comme tous les ans depuis 1995, la cérémonie sera présentée par Jean-Pierre Foucault. Geneviève de Fontenay qui a été invitée pour le centenaire du concours, ne sera en revanche pas de la partie...





Par E.S.