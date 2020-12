Miss France : April Benayoum reçoit le soutien d'Eric Dupond-Moretti

Ce samedi 19 décembre, April Benayoum tentait de décrocher la couronne Miss France. La jeune femme n'a pas remporté le titre de Miss France 2021 et a dû faire face à de terribles insultes. Elle a pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités. La jeune femme est sortie du silence le lendemain dans les colonnes de Nice-Matin. "J’ai appris l’existence de ces propos par mes proches. C’est triste d’assister à de tels comportements en 2020. Je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me touche absolument pas. Je trouve que c’est regrettable qu’en 2020 on puisse encore avoir ce type de propos. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, ce n’est pas qu’un combat contre l'antisémitisme, c’est aussi un combat contre toutes les formes d’inégalités".

Eric dupond-moretti suit l'affaire de près

Eric Dupond-Moretti lui avait alors apporté son soutien sur les réseaux sociaux. "Avec la mesure prévue dans le projet de loi séparatisme, c'est exactement ce genre de haineux que je compte stopper en autorisant leur comparution immédiate. Leurs propos orduriers tenus depuis un canapé doivent les conduire le lendemain devant le juge".

Invitée au micro de BFM TV ce lundi 21 décembre, la jeune femme qui a décidé de porter plainte, a une nouvelle fois confirmé l'implication du ministre de la Justice dans cette affaire. "Oui tout à fait, il m'a contacté et je vais le contacter à nouveau pour que l'on puisse en parler un peu plus. Il m'avait apporté son soutien sur les réseaux sociaux, je pense que beaucoup de personne l'avaient vu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de savoir que je suis soutenue par des personnalités politiques".

Antisémitisme: Miss Provence a été contactée par Éric Dupond-Moretti, qui lui a apporté son soutien pic.twitter.com/HXw0bvKEOP — BFMTV (@BFMTV) December 21, 2020

Par J.F.