Miss France : April Benayoum victime d'insultes antisémites, la justice ouvre une enquête

L'élection Miss France qui a vu concourir 29 candidates à la couronne a été le théâtre d'un bashing 2.0 sur les réseaux sociaux. Si le sacre d'Amandine Petit a été salué par les internautes, April Benayoum - sa première dauphine - a été la cible d'attaques antisémites après avoir révélé que son père était d'origine israélienne sur la scène du Puy du Fou. Un déferlement de haine qui a déclenché de vives réactions de la classe politique, à commencer par Marlène Schiappa qui s'est exprimée au micro de BFMTV. "Nous avons commencé à compiler l'ensemble de ces tweets d'appel à la haine et de ces tweets antisémites. Ce matin, à la première heure, j'ai adressé - comme je m'y étais engagée hier - un signalement, ce qu'on appelle un article 40 au procureur de la République, pour faire en sorte que la justice se saisisse de ces faits qui sont graves", a-t-elle dit.

Dans les colonnes de Var Matin, April Benayoum a réagi aux attaques dont elle a été la cible. "Je n'ai bien sûr rien vu en direct. J'ai appris l'existence de ces propos par mes proches. C'est triste d'assister à de tels comportements en 2020. Je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me touche absolument pas", a-t-elle assuré.

"C'est un signal fort qui est envoyé"

Face à la gravité des faits, une enquête pour "injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale" a été ouverte après la diffusion de ces messages antisémites sur les réseaux sociaux à l'encontre d'April Benayoum. Une information révélée par l'AFP ce lundi 21 décembre et à laquelle Marlène Schiappa a réagi, toujours au micro de BFMTV.

"Je me réjouis évidemment qu'une enquête soit ouverte et je crois que c'est un signal fort qui est envoyé à la fois aux personnes qui sont victimes et la cible de ces tweets antisémites, mais aussi c'est un signal qui est envoyé à leurs auteurs pour leur dire que ce n'est pas anodin de proférer des appels à la haine et ce genre de propos antisémites puisqu'ils seront, je l'espère, poursuivis, et ils devront répondre de leurs actes devant la justice", a-t-elle dit.

L'élection samedi soir comme première dauphine de Miss Provence, April Benayoum, qui avait révélé que son père était d'origine israélienne, avait suscité de nombreux commentaires antisémites sur les réseaux sociaux, déclenchant de vives réactions de la classe politique #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) December 21, 2020

Par Non Stop People TV