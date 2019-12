Miss France cible des critiques féministes, Clémence Botino leur répond

Le rêve de Clémence Botino est devenu réalité. La jeune femme de 22 ans a été élue Miss France 2020 le samedi 14 décembre au Dôme de Marseille face à 29 autres candidates. Après son couronnement, Miss France 2020 a accordée une interview à Closer et est revenue sur cette soirée qui a bouleversé sa vie. Si cette compétition a été marquée par une mauvaise ambiance entre les miss régionales qui a contraint Sophie Tellier à intervenir, Clémence Botino est restée loin des histoires. Elle a notamment révélé : "Je n'ai ni été victime, ni était concernée par les 'vacheries" dont parle Sylvie. J'ai fait preuve de beaucoup de recul. A mon arrivée dans le groupe, j'avais besoin d'observer et de comprendre mon nouvel environnement. Il fallait que je prenne mes marques. Ensuite, je me suis constituée un petit noyau d'amies avec lesquelles je me sentais vraiment à l'aise. Nous voulions profiter, sans constamment penser à la compétition. Cela nous a soudées et nous a tenues à l'écart des petits cancans. Je ne voulais pas que des ondes négatives gâchent mon aventure.".

"Être féministe, c'est comprendre et respecter le choix de toutes les femmes"

Par ailleurs, Clémence Botino a répondu aux critiques féministes qui entourent le concours de Miss France et a tenu à remettre les choses au clair. Elle a expliqué : "Être féministe, c'est comprendre et respecter le choix de toutes les femmes. Sur scène, nous étions toutes libres. Ce que nous avons vécu est incroyable et nous avons toutes voulu être là. Certaines miss se sont même présentées plusieurs fois aux élections régionales pour avoir la chance de vivre l'aventure Miss France. Je pense que les féministes devraient réaliser que le concours permet aux femmes d'affirmer leur liberté.". Clémence Botino, qui a été critiquée lors de son sacre de Miss France 2020 a donc défendu le concours et toutes les miss avec tact.

Par Solène Sab