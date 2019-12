Miss France : le vote du jury comptabilisé ? Une ex-jurée a des doutes (exclu vidéo)

Pour la 90ème élection de Miss France, le jury était très écclectique. Denis Brogniart, Mareva Galanter, Vitaa, Slimane, Laëtitia Milot et Christophe Michalak avaient été sélectionnés pour se prononcer lors du concours Miss France 2020. Cette année, le jury a été présidé par Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France de football féminin. Ainsi, le 14 décembre dernier, la bande de jurés avait rendez-vous au Dôme de Marseille pour sélectionner les 15 demi-finalistes du concours. Une sélection dans laquelle ne figurait pas Miss Nord-Pas-de-Calais 2019, au plus grand dam de ses amdirateurs.

"On n'a rien délibéré du tout"

Ce mercredi 18 décembre, Jordan de Luxe reçoit Hermine de Clermont-Tonnerre dans "L'instant de Luxe" diffusé sur Non Stop People. Une invitée qui a mis en cause le système de vote de l'élection Miss France. Selon elle, la sélection du jury ne serait pas prise en compte. Son expérience au sein du jury de Miss France 2003 (couronne raflée par Corinne Coman), élection qui avait eu lieu à la fin de l'année 2002, lui avait mis la puce à l'oreille. "Ce qui était assez amusant, c'est que les premiers résultats, on ne nous demande même pas notre avis. On dit : 'Oui ils ont délibéré', on n'a rien délibéré du tout", a-t-elle d'abord déclaré. Et de poursuivre : "Ce qui me choquait c'est qu'on dise : 'Le jury a délibéré' alors qu'on n'avait pas délibéré. Après, oui, on le fait pour les dernières, mais [les phases d'avant, ndlr] rien du tout". Chaque année, les votes de Miss France ne cessent de faire polémique...

