Miss France : les tendres adieux de Sylvie Tellier à Vaimalama Chaves

Ce samedi 14 décembre, Vaiamalama Chaves rendra sa couronne de Miss France, en direct sur TF1. A quelques heures de la cérémonie au cours de laquelle les Français découvriront celle qui les représentera en 2020, Sylvie Tellier a tenu à faire ses adieu à la belle brune. Sur son compte Instagram officiel, la cheffe des Miss commence par écrire : “Vaimalama, dans quelques heures tu couronneras Miss France 2020. Merci pour cette année extraordinaire à tes côtés, merci pour ta richesse de coeur et pour ce Mana, cette force du pacifique, que tu nous as transmis”.

Elle continue : “Merci pour ta spontanéité, ta générosité et ta fraîcheur. Tu es et resteras notre Miss France 2019 pour toujours même si je sais qu’une nouvelle vie t’attend”. A la tête du comité Miss France, Sylvie Tellier ne manque pas de lui rappelle que toute son équipe sera “toujours là” pour elle. Un joli texte qu’elle conclut par : “Bonne route mon Aito du pacifique. Nous t’aimons fort”. Un message fort accompagné d’une vidéo retraçant toute l’année de Miss Tahiti devenue Miss France 2019. De ses mises en beauté, à ses shootings photo en passant par ses voyages ou encore le tournage de son clip “Jardin d'hiver" d'Henri Salvador... La jeune femme aura marqué son année de règne par sa beauté, sa spontanéité, mais aussi son franc-parler. Depuis son élection en décembre 2018, Vaiamalama Chaves a tenu à partager les valeurs de la confiance en soi. Bien dans son corps, la jeune femme a toujours assumé ses rondeurs et sa prise de poids au cours de ces derniers mois.

“J’ai appris. J’ai grandi et aujourd’hui, j’ai fini"

Sur son compte Instagram, la reine de beauté a elle -aussi- tenu à laisser un message. Ce samedi 14 décembre, elle écrit : “J’ai appris. J’ai grandi et aujourd’hui, j’ai fini. C’était une expérience unique qui a fait mûrir et révélé une femme pleine de convictions et d’ambitions. C’est le moment. Je vous l’ai souvent dit, mais c’était aussi pour moi: mon temps en tant que Miss France se termine ce soir et c’était un véritable honneur de porter les couleurs de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. C’est aujourd’hui que nous allons voir s’illustrer une nouvelle Miss sur la scène nationale et j’ai hâte de vous la dévoiler…”. Un message qu’elle conclut en remerciant son public : “Merci de m’avoir permis de vivre une année pleine d’étoiles. Ce soir, je me pose sur la lune et je regarderai le temps peindre une nouvelle toile”.

