Miss France "sexiste" : le gros coup de gueule d'Enora Malagré sur le concours

Ce samedi 19 décembre 2020, Amandine Petit (Miss Normandie), a été sacrée Miss France 2021 au Puy-du-Fou. Si la cérémonie a déjà engendré plusieurs vives polémiques, voilà que les critiques sur le concours en lui-même continuent d'affluer sur la toile. Enora Malagré qui est réputée pour son franc-parler vient à nouveau de partager sa colère concernant l'élection.



Un dégoût qui ne date pas d'hier puisqu'on se souvient qu'en janvier 2020 déjà, sur le plateau de l'émission "De quoi j'me mêle", la chroniqueuse n'avait pas hésité à attaquer Vaimalama Chaves (Miss France 2019) qui venait de passer le flambeau à Clémence Botino (Miss France 2020) : "Je trouve que vous n’en faites pas grand-chose de cette élection" avait-elle avancé avant d'ajouter : "Quel dommage d’être neutre quand on a ce pouvoir entre les mains, je trouve ça dommage d’être à ce point fadasse !"

Enora Malagré tacle à nouveau le concours

Ce samedi 19 décembre 2020, durant la diffusion de l'élection, la jolie blonde de 40 ans a encore une fois pris la parole pour tacler le concours : "Depuis 100 ans, ce concours misogyne distille dans la tête de nos petites filles que la femme est valorisée par son physique. La femme potiche, qui doit bien ‘se comporter’." a commencé l'ancienne chroniqueuse de TPMP.



L'ancienne acolyte de Cyril Hanouna a ensuite déploré le fait que le concours renvoie une image sexiste : "J’ai encore entendu des hommes hier dire dans la rue : ‘Elle est dégueulasse la Bretagne. Par contre la Bourgogne est bonne. Combien de temps va encore durer ce concours archaïque, idiot et sexiste ? Vous trouvez ça divertissant ? Se divertir en faisant défiler des femmes et les juger comme des vaches au salon de l’agriculture. Moi je ne le supporte plus.".



Malgré tout, Enora Malagré était devant son écran sur TF1 puisqu'elle a commenté les images. "Non mais regardez ! La petite louloute parle de ses études et bim ! Plan sur ses cuisses. Voilà comment on vous ‘vend’ la jeune femme. Je zappe illico ! Honte à ce concours." a-t-elle lancé au moment où Aurélie Roux, Miss Alsace, se présentait.

Par E.S.