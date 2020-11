Miss France : Sylvie Tellier laissera-t-elle sa fille se présenter au concours ? Elle répond

C’est le rendez-vous traditionnel de chaque fin d’année. Le 19 décembre prochain, TF1 diffusera en direct le centenaire de l’élection de Miss France. C’est depuis le Puy-du-Fou que les 29 candidates au titre défileront et se présenteront aux Français. Une soirée très attendue par Sylvie Tellier qui compte bien honorer l’anniversaire du comité malgré les nombreuses polémiques et règles strictes souvent critiquées. Sa priorité ? Offrir un moment magique aux jeunes femmes venues de tout le pays pour tenter de remporter l’écharpe.

Mais qu’en pense sa famille Margaux ? "Ma fille a 6 ans et, pour le moment, elle rêve plutôt d'être boulangère, astronaute ou reine des neiges !", s’est amusée celle qui a été élue 72ème Miss France en 2002, dans les colonnes de Closer. Si la fillette venait à changer d’avis et à s'imaginer arborant l’écharpe, elle peut compter sur le soutien de sa maman. "Quoi qu'il en soit, je la soutiendrai dans ses choix", assure Sylvie Tellier qui a pourtant instauré une règle qui pourrait compromettre les espoirs de sa fille.

Cette règle qui empêche la fille de Sylvie Tellier de se présenter

"Aujourd'hui le règlement n'autorise pas de se présenter à l'élection si l'un des membres de sa famille travaille pour l'organisation Miss France", a-t-elle rappelé. Une mention qu’elle a ajoutée non pas pour empêcher sa fille de défiler en bikini, mais pour sa soeur. "Quand j'ai été élue Miss France, tout le monde la croisait dans la rue et lui disait 'et toi, c'est pour quand ? Tu te présentes ?' Je n'ai pas envie que l'on dise à ma fille : 'Alors, tu seras Miss France 2042 ?"



En attendant le 19 décembre prochain, Sulvie Tellier doit faire face à de nombreuses polémiques autour du concours. La dernière en date ? Charlotte Bobb, 1ère dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais 2016 a accusé en direct dans "Touche pas à mon poste", le 17 novembre 2020, certains comités régionaux d’être soudoyés. "Je ne vais dire aucun nom, mais bien sûr que ça se passe : il y a de l’argent qui passe sous les tables", avait-elle lancé.

Par C.F.