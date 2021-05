Miss France : Sylvie Tellier prête à démissionner ? Elle répond !

Depuis 2010, Sylvie Tellier est devenue la directrice du Comité Miss France. Siège occupé pendant de longues années pendant de longues années par Geneviève de Fontenay mais après de multiples désaccords, la femme au chapeau a décidé de quitter ses fonctions.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne se fait pas tout en douceur. Depuis plusieurs années maintenant, les relations sont on ne peut plus tendues entre Geneviève de Fontenay et le comité Miss France. Récemment, elle s'en prenait vivement à l'organisation du centenaire au Puy du Fou dans les colonnes du Parisien le lendemain de la cérémonie : "C’est brutal, saccadé, c’est n’importe quoi. Même pour cet hommage, ça va trop vite. Tout est militarisé. On a à peine le temps de les voir. Ça n’a pas d’âme".

"J’adore vraiment mon métier"

Geneviève de Fontenay avait ensuite vivement critiqué les tenues folkloriques : "Les costumes folkloriques étaient encore ratés. Les Bretons ont dû se dire ‘Mais qu’est-ce que c’est que ça !’".

Des attaques qui ont visiblement touché Sylvie Tellier qui avait fait part de sa tristesse à plusieurs reprises. Mais il semblerait que ces dernières ne la découragent pas dans son envie de diriger le comité Miss France. De retour de Miss Univers, Sylvie Tellier a organisé une session de questions et réponses sur son compte Instagram ce vendredi 21 mai. Et un internaute lui a demandé si elle comptait se reconvertir pour passer plus de temps avec sa famille. Et l'ancienne Miss France a apporté une réponse qui laisse place au doute : "J’adore vraiment mon métier. Mais c’est clair que vous, vous avez l’impression que je voyage tout le temps. Et moi je passe mon temps à avoir l’impression que mes enfants me manquent tout le temps”, déclare-t-elle. Affaire à suivre…

Par J.F.