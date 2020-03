Miss France : Sylvie Tellier réagit aux accusations de sexisme du Haut Conseil à l’Egalité

Dans son deuxième rapport annuel sur le sexisme notamment dans les médias, le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes pointe du doigt plusieurs émissions de télé-réalité et le concours Miss France. L'élection est décrite comme "une caricature archaïque", où les critères de participation sont "discriminatoires". Selon le rapport, le concours "normalise la femme objet" et "enferme les femmes dans des stéréotypes". Des accusations auxquelles Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, a répondu pour Pure Médias. Pour elle, ce rapport "n'offre pas la réalité de ce qu'est le concours "Miss France" aujourd'hui".

Sylvie Tellier "choquée par les propos tenus dans ce rapport"

"Il ne faut pas oublier que l'on peut se servir du concours 'Miss France' pour faire passer des messages et c'est dans ce sens-là que nous travaillons depuis des années", rappelle-t-elle sur l'évolution de Miss France qui s'est engagée "contre les violences faites aux femmes". Sylvie Tellier dément ensuite le fait que les Miss devraient être célibataires et ne pas être mariées ou avoir d'enfants. "Choquée par les propos tenus dans ce rapport", notamment sur "l'instrumentalisation sexuelle", la directrice générale estime que "le titre de 'Miss France' permet à des femmes d'accéder à la notoriété, de prendre la parole et de s'engager pour des causes qui leur paraissent importantes". Sylvie Tellier déplore une réduction du concours sur des critères physiques, alors qu'il "n'y a pas de diktat de la beauté unique".

Par Marie Merlet