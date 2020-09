Miss France : Sylvie Tellier sur le point de quitter le comité ? Sa réponse étonnante

Trop, c’est trop pour Sylvie Tellier. Alors que l’élection de Miss France 2021 approche à grands pas, la directrice du comité a décidé de faire une petite pause pour passer du temps avec sa famille. Maman de trois enfants (Oscar âgé de 10 ans, Margaux, 6 ans et Roméo, 2 ans), Sylvie Tellier a récemment avoué que ses obligations professionnelles la privaient souvent de voir sa progéniture. À tel point que Sylvie Tellier a pris une décision radicale il y a quelques jours. Alors qu’elle devait se rendre à Limoges pour l’élection de Miss Limousin 2020, Sylvie Tellier a annulé sa venue. "Je suis partie retrouver mes enfants. Amis limougeauds, je suis désolée, je ne serai pas à Limoges ce soir", a-t-elle indiqué.

"J’aimerais que d’autres Miss viennent me décharger"

Sylvie Tellier a pu profiter de cette pause bien méritée auprès de ses enfants et son mari Laurent. Une pause qui pourrait s’avérer plus longue que prévu ? Dans une interview accordée à "France Dimanche", Sylvie Tellier a semé le doute quant à son avenir au sein du comité Miss France. "En tant que maman de trois enfants toujours partie le week-end et au bureau la semaine, c'est très compliqué à vivre. Après la rentrée de mes enfants, je ne les ai plus vus pendant dix jours ! C'est violent. Je ne suis pas blasée, mais je suis en réflexion. J'aimerais que d'autres Miss France rentrent dans l'organisation et viennent me décharger, car je ne peux pas tout faire avec ma petite équipe de quatre personnes", a-t-elle déploré. Il faut dire que l’année n’a pas été facile pour Sylvie Tellier. Après le confinement, la jolie blonde de 42 ans, élue Miss France en 2002, a dû faire face à une polémique de taille : la disqualification d’Anaëlle Guimbi de l’élection Miss Guadeloupe 2020.

Par Matilde A.